Фаршированные макаронные гнёзда — как сохранить их форму и вкус

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Макаронные "гнёзда" с сочной мясной начинкой — это не просто красиво, но и невероятно вкусно! Блюдо выглядит эффектно, а его насыщенный сливочно-томатный соус делает пасту особенно нежной. Главное — правильно подготовить макароны, чтобы они сохранили форму.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain гнезда с фаршем

Что понадобится

Фигурные макароны (тальятелле, фетучини) — 300 г

Фарш мясной (говядина, свинина или курица) — 360 г

Сыр моцарелла — 120 г

Лук — 180 г

Чеснок — 4 зубчика

Сливки 12% — 300 мл

Томатная паста — 2 ст. л.

Сливочное масло — 40 г

Пшеничная мука — 1 ч. л.

Сладкая паприка — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Зелень для подачи

Как приготовить

Подготовка фарша: Обжарить мелко нарезанный лук и чеснок.

Половину отложить, вторую часть оставить в сковороде.

Добавить фарш, обжаривать до изменения цвета, приправить специями. Приготовление соуса: В сковороду с луком добавить муку, пассеровать 2 минуты.

Развести томатную пасту в 2/3 стакана воды, влить в сковороду.

Влить сливки, довести до кипения, варить 1 минуту. Подготовка макарон: В кипящей воде бланшировать "гнёзда" по одному (20 секунд).

Переложить в сковороду с соусом. Финальная сборка: Наполнить "гнёзда" фаршем, накрыть крышкой на 10 минут.

Томить на слабом огне 10 минут, затем посыпать тёртым сыром.

Готовить ещё 5 минут под крышкой. Подача: Посыпать свежей зеленью, подавать горячими.

Это блюдо выглядит впечатляюще, а его вкус заставит просить добавки!

Уточнения

Макаро́нные изде́лия — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды. Как правило изготавливаются промышленным способом.

