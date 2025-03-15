Фаршированные макаронные гнёзда — как сохранить их форму и вкус

Макаронные "гнёзда" с сочной мясной начинкой — это не просто красиво, но и невероятно вкусно! Блюдо выглядит эффектно, а его насыщенный сливочно-томатный соус делает пасту особенно нежной. Главное — правильно подготовить макароны, чтобы они сохранили форму.
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гнезда с фаршем
Что понадобится
Фигурные макароны (тальятелле, фетучини) — 300 г
Фарш мясной (говядина, свинина или курица) — 360 г
Сыр моцарелла — 120 г
Лук — 180 г
Чеснок — 4 зубчика
Сливки 12% — 300 мл
Томатная паста — 2 ст. л.
Сливочное масло — 40 г
Пшеничная мука — 1 ч. л.
Сладкая паприка — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
Зелень для подачи
Как приготовить
Подготовка фарша:
Обжарить мелко нарезанный лук и чеснок.
Половину отложить, вторую часть оставить в сковороде.
Добавить фарш, обжаривать до изменения цвета, приправить специями.
Приготовление соуса:
В сковороду с луком добавить муку, пассеровать 2 минуты.
Развести томатную пасту в 2/3 стакана воды, влить в сковороду.
Влить сливки, довести до кипения, варить 1 минуту.
Подготовка макарон:
В кипящей воде бланшировать "гнёзда" по одному (20 секунд).
Переложить в сковороду с соусом.
Финальная сборка:
Наполнить "гнёзда" фаршем, накрыть крышкой на 10 минут.
Томить на слабом огне 10 минут, затем посыпать тёртым сыром.
Готовить ещё 5 минут под крышкой.
Подача:
Посыпать свежей зеленью, подавать горячими.
Это блюдо выглядит впечатляюще, а его вкус заставит просить добавки!
Уточнения
Макаро́нные изде́лия — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды. Как правило изготавливаются промышленным способом.