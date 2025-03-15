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Фаршированные макаронные гнёзда — как сохранить их форму и вкус

1:53
Еда

Макаронные "гнёзда" с сочной мясной начинкой — это не просто красиво, но и невероятно вкусно! Блюдо выглядит эффектно, а его насыщенный сливочно-томатный соус делает пасту особенно нежной. Главное — правильно подготовить макароны, чтобы они сохранили форму.

гнезда с фаршем
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
гнезда с фаршем

Что понадобится

  • Фигурные макароны (тальятелле, фетучини) — 300 г
  • Фарш мясной (говядина, свинина или курица) — 360 г
  • Сыр моцарелла — 120 г
  • Лук — 180 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Сливки 12% — 300 мл
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Пшеничная мука — 1 ч. л.
  • Сладкая паприка — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень для подачи

Как приготовить

  1. Подготовка фарша:

    • Обжарить мелко нарезанный лук и чеснок.
    • Половину отложить, вторую часть оставить в сковороде.
    • Добавить фарш, обжаривать до изменения цвета, приправить специями.

  2. Приготовление соуса:

    • В сковороду с луком добавить муку, пассеровать 2 минуты.
    • Развести томатную пасту в 2/3 стакана воды, влить в сковороду.
    • Влить сливки, довести до кипения, варить 1 минуту.

  3. Подготовка макарон:

    • В кипящей воде бланшировать "гнёзда" по одному (20 секунд).
    • Переложить в сковороду с соусом.

  4. Финальная сборка:

    • Наполнить "гнёзда" фаршем, накрыть крышкой на 10 минут.
    • Томить на слабом огне 10 минут, затем посыпать тёртым сыром.
    • Готовить ещё 5 минут под крышкой.

  5. Подача:

    • Посыпать свежей зеленью, подавать горячими.

Это блюдо выглядит впечатляюще, а его вкус заставит просить добавки!

Уточнения

Макаро́нные изде́лия — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды. Как правило изготавливаются промышленным способом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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