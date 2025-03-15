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Мясо тает во рту, а аромат сводит с ума — утка, которую стоит попробовать

1:46
Еда

Тушёная утка с яблоками, сметаной и красным вином — звучит богато, сочно и ароматно. Но что, если приготовить это блюдо не привычным способом, а на пару? Такой вариант сделает мясо удивительно мягким, а вкус — тонким и гармоничным.

утиная грудка
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
утиная грудка

Что понадобится

  • Филе утиной грудки — 2 шт.
  • Яблоко (антоновка или другое кислое) — 200 г
  • Лук репчатый — 100 г
  • Красное сухое вино — 100 мл
  • Сметана 20% — 100 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Кресс-салат (для украшения)

Как приготовить

Подготовка ингредиентов

  • Лук нарезать кубиками, яблоко очистить, удалить сердцевину, нарезать кусочками.
  • В небольшой ёмкости, подходящей для пароварки, растопить сливочное масло. Выложить в неё лук и яблоки, тушить 10 минут на пару.

Приготовление утки

  • Филе утки обсушить и нарезать ломтиками по 5-7 мм.
  • Выложить в чашу пароварки (на пергамент), чередуя с яблочно-луковой смесью.
  • Влить красное вино, чтобы оно не затекло под пергамент.

Добавление сметаны и специи

  • Разложить по мясу небольшие ложечки сметаны.
  • Посолить, поперчить.

Готовка на пару

  • Готовить 25 минут при интенсивном кипении.

Подача

  • Разложить по тарелкам, украсить кресс-салатом.
  • Подавать с белым рисом или картофелем.

Блюдо получается удивительно нежным, сочным и с насыщенным вкусом. Паровая обработка делает утку максимально мягкой, а яблоки и вино раскрывают её вкус с новой стороны.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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