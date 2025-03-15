Мясо тает во рту, а аромат сводит с ума — утка, которую стоит попробовать

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная утка с яблоками, сметаной и красным вином — звучит богато, сочно и ароматно. Но что, если приготовить это блюдо не привычным способом, а на пару? Такой вариант сделает мясо удивительно мягким, а вкус — тонким и гармоничным.

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ утиная грудка

Что понадобится

Филе утиной грудки — 2 шт.

Яблоко (антоновка или другое кислое) — 200 г

Лук репчатый — 100 г

Красное сухое вино — 100 мл

Сметана 20% — 100 г

Сливочное масло — 30 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Кресс-салат (для украшения)

Как приготовить

Подготовка ингредиентов

Лук нарезать кубиками, яблоко очистить, удалить сердцевину, нарезать кусочками.

В небольшой ёмкости, подходящей для пароварки, растопить сливочное масло. Выложить в неё лук и яблоки, тушить 10 минут на пару.

Приготовление утки

Филе утки обсушить и нарезать ломтиками по 5-7 мм.

Выложить в чашу пароварки (на пергамент), чередуя с яблочно-луковой смесью.

Влить красное вино, чтобы оно не затекло под пергамент.

Добавление сметаны и специи

Разложить по мясу небольшие ложечки сметаны.

Посолить, поперчить.

Готовка на пару

Готовить 25 минут при интенсивном кипении.

Подача

Разложить по тарелкам, украсить кресс-салатом.

Подавать с белым рисом или картофелем.

Блюдо получается удивительно нежным, сочным и с насыщенным вкусом. Паровая обработка делает утку максимально мягкой, а яблоки и вино раскрывают её вкус с новой стороны.