Мясо тает во рту, а аромат сводит с ума — утка, которую стоит попробовать
1:46
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15.03.2025 18:49
Тушёная утка с яблоками, сметаной и красным вином — звучит богато, сочно и ароматно. Но что, если приготовить это блюдо не привычным способом, а на пару? Такой вариант сделает мясо удивительно мягким, а вкус — тонким и гармоничным.
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
утиная грудка
Что понадобится
Филе утиной грудки — 2 шт.
Яблоко (антоновка или другое кислое) — 200 г
Лук репчатый — 100 г
Красное сухое вино — 100 мл
Сметана 20% — 100 г
Сливочное масло — 30 г
Соль, чёрный перец — по вкусу
Кресс-салат (для украшения)
Как приготовить
Подготовка ингредиентов
Лук нарезать кубиками, яблоко очистить, удалить сердцевину, нарезать кусочками.
В небольшой ёмкости, подходящей для пароварки, растопить сливочное масло. Выложить в неё лук и яблоки, тушить 10 минут на пару.
Приготовление утки
Филе утки обсушить и нарезать ломтиками по 5-7 мм.
Выложить в чашу пароварки (на пергамент), чередуя с яблочно-луковой смесью.
Влить красное вино, чтобы оно не затекло под пергамент.
Добавление сметаны и специи
Разложить по мясу небольшие ложечки сметаны.
Посолить, поперчить.
Готовка на пару
Готовить 25 минут при интенсивном кипении.
Подача
Разложить по тарелкам, украсить кресс-салатом.
Подавать с белым рисом или картофелем.
Блюдо получается удивительно нежным, сочным и с насыщенным вкусом. Паровая обработка делает утку максимально мягкой, а яблоки и вино раскрывают её вкус с новой стороны.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру