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Мультиварка творит чудеса — идеальные куриные сердечки за считанные минуты

1:28
Еда

Готовить куриные сердечки в мультиварке — одно удовольствие. Минимум посуды, удобный режим подогрева и нежный, насыщенный вкус. Тушёные в сметане, они приобретают мягкость и приятную кислинку.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

Что понадобится? (на 4 порции)

  • Куриные сердечки — 500 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Консервированный зелёный горошек — 400 г
  • Густая сметана — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сухая мята — 1,5 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Подготовка:
    Вымыть сердечки, удалить жир и сосуды.
  2. Варка:
    Включить режим "Мультиповар" (160°С), залить водой, довести до кипения, снять пену и варить 30 минут. За 5 минут до готовности добавить соль, перец, лавровый лист. Процедить.
  3. Тушение:
    В чашу мультиварки выложить сердечки, нарезанную морковь и горошек. Влить 0,5 стакана бульона и тушить 15 минут.
  4. Добавление соуса:
    Взбить сметану с чесноком, мятой и солью, добавить к сердечкам и тушить ещё 5 минут.
  5. Подача:
    Можно подавать как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре.

Нежные, ароматные сердечки — это отличный вариант сытного и полезного ужина!

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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