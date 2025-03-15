Мультиварка творит чудеса — идеальные куриные сердечки за считанные минуты

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить куриные сердечки в мультиварке — одно удовольствие. Минимум посуды, удобный режим подогрева и нежный, насыщенный вкус. Тушёные в сметане, они приобретают мягкость и приятную кислинку.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Что понадобится? (на 4 порции)

Куриные сердечки — 500 г

Морковь — 1 шт.

Лавровый лист — 1 шт.

Консервированный зелёный горошек — 400 г

Густая сметана — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Сухая мята — 1,5 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить

Подготовка:

Вымыть сердечки, удалить жир и сосуды. Варка:

Включить режим "Мультиповар" (160°С), залить водой, довести до кипения, снять пену и варить 30 минут. За 5 минут до готовности добавить соль, перец, лавровый лист. Процедить. Тушение:

В чашу мультиварки выложить сердечки, нарезанную морковь и горошек. Влить 0,5 стакана бульона и тушить 15 минут. Добавление соуса:

Взбить сметану с чесноком, мятой и солью, добавить к сердечкам и тушить ещё 5 минут. Подача:

Можно подавать как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре.

Нежные, ароматные сердечки — это отличный вариант сытного и полезного ужина!

Уточнения

Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.



