Мультиварка творит чудеса — идеальные куриные сердечки за считанные минуты
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Готовить куриные сердечки в мультиварке — одно удовольствие. Минимум посуды, удобный режим подогрева и нежный, насыщенный вкус. Тушёные в сметане, они приобретают мягкость и приятную кислинку.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка
Что понадобится? (на 4 порции)
- Куриные сердечки — 500 г
- Морковь — 1 шт.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Консервированный зелёный горошек — 400 г
- Густая сметана — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сухая мята — 1,5 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить
- Подготовка:
Вымыть сердечки, удалить жир и сосуды.
- Варка:
Включить режим "Мультиповар" (160°С), залить водой, довести до кипения, снять пену и варить 30 минут. За 5 минут до готовности добавить соль, перец, лавровый лист. Процедить.
- Тушение:
В чашу мультиварки выложить сердечки, нарезанную морковь и горошек. Влить 0,5 стакана бульона и тушить 15 минут.
- Добавление соуса:
Взбить сметану с чесноком, мятой и солью, добавить к сердечкам и тушить ещё 5 минут.
- Подача:
Можно подавать как самостоятельное блюдо или с картофельным пюре.
Нежные, ароматные сердечки — это отличный вариант сытного и полезного ужина!
Уточнения
Мультиварка — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру