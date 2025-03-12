Как убрать неприятный запах с печени? Эти два метода работают безотказно

Блюда из печени очень полезны, но её специфический запах может отбить аппетит даже у взрослых, не говоря уже о детях. Однако есть простой способ избавиться от этой проблемы и сделать печень ароматной и нежной.

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Как убрать неприятный запах?

Горчичный способ

В 1 литр прохладной воды добавьте 1 столовую ложку горчичного порошка. Перемешайте раствор и погрузите в него печень. Вымачивайте 2 часа (если запах сильный — дольше). Промойте под проточной водой и готовьте, как обычно.

Молочно-водный метод

Смешайте молоко и воду в пропорции 1:1. Нарежьте печень на кусочки и погрузите в жидкость на 60 минут. Замените раствор и оставьте ещё на 1 час.

После таких процедур запах полностью исчезнет, а печень станет мягче и нежнее. Попробуйте — разница будет заметна сразу!

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

