Как убрать неприятный запах с печени? Эти два метода работают безотказно

Блюда из печени очень полезны, но её специфический запах может отбить аппетит даже у взрослых, не говоря уже о детях. Однако есть простой способ избавиться от этой проблемы и сделать печень ароматной и нежной.
Горчичный способ
Молочно-водный метод
После таких процедур запах полностью исчезнет, а печень станет мягче и нежнее. Попробуйте — разница будет заметна сразу!
Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.
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