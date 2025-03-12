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Как убрать неприятный запах с печени? Эти два метода работают безотказно

Еда

Блюда из печени очень полезны, но её специфический запах может отбить аппетит даже у взрослых, не говоря уже о детях. Однако есть простой способ избавиться от этой проблемы и сделать печень ароматной и нежной.

Субпродукты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Субпродукты

Как убрать неприятный запах?

Горчичный способ

  1. В 1 литр прохладной воды добавьте 1 столовую ложку горчичного порошка.
  2. Перемешайте раствор и погрузите в него печень.
  3. Вымачивайте 2 часа (если запах сильный — дольше).
  4. Промойте под проточной водой и готовьте, как обычно.

Молочно-водный метод

  1. Смешайте молоко и воду в пропорции 1:1.
  2. Нарежьте печень на кусочки и погрузите в жидкость на 60 минут.
  3. Замените раствор и оставьте ещё на 1 час.

После таких процедур запах полностью исчезнет, а печень станет мягче и нежнее. Попробуйте — разница будет заметна сразу!

Уточнения

Пе́чень (лат. jecur, iecur, др.-греч. ἧπαρ [hepar]) — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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