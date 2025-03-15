Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах

Маринованная свинина на сковороде — это блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для праздничного ужина, и для обычного семейного обеда. Для него лучше всего выбрать свиную шейку — она остаётся мягкой и сочной. А если хочется менее жирный вариант, то можно взять карбонад.
В этом рецепте используется необычное сочетание: сироп от ананасов и соевый соус. Такой маринад делает мясо не только ароматным, но и невероятно нежным.
Свинина получается невероятно мягкой, ароматной и с лёгкой пикантной сладостью. Попробуйте — это блюдо точно войдёт в список любимых!
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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