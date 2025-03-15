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Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах

1:37
Еда

Маринованная свинина на сковороде — это блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для праздничного ужина, и для обычного семейного обеда. Для него лучше всего выбрать свиную шейку — она остаётся мягкой и сочной. А если хочется менее жирный вариант, то можно взять карбонад.

мясо
Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain
мясо

Секрет маринада

В этом рецепте используется необычное сочетание: сироп от ананасов и соевый соус. Такой маринад делает мясо не только ароматным, но и невероятно нежным.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Свиная шейка — 400 г
  • Ананасовый сироп — 120 мл
  • Соевый соус — 40 мл
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

  1. Подготовьте мясо: обсушите его бумажными полотенцами, нарежьте ломтиками по 1,5 см и слегка отбейте.
  2. Сделайте маринад: смешайте ананасовый сироп с соевым соусом, залейте свинину и оставьте на 1 час (или лучше на ночь в холодильнике).
  3. Обсушите мясо, посолите, поперчите и обжарьте на раскалённой сковороде 4 минуты на сильном огне. Затем переверните, убавьте огонь и готовьте ещё 3 минуты.
  4. Подавайте горячим. Можно дополнить карамелизированными ананасами, обжаренными в сливочном масле с чесноком и чёрным перцем.

Свинина получается невероятно мягкой, ароматной и с лёгкой пикантной сладостью. Попробуйте — это блюдо точно войдёт в список любимых!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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