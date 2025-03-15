Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованная свинина на сковороде — это блюдо, которое одинаково хорошо подойдёт и для праздничного ужина, и для обычного семейного обеда. Для него лучше всего выбрать свиную шейку — она остаётся мягкой и сочной. А если хочется менее жирный вариант, то можно взять карбонад.

Фото: Freepik by serhii_bobyk is licensed under Рublic domain мясо

Секрет маринада

В этом рецепте используется необычное сочетание: сироп от ананасов и соевый соус. Такой маринад делает мясо не только ароматным, но и невероятно нежным.

Ингредиенты (на 2 порции):

Свиная шейка — 400 г

Ананасовый сироп — 120 мл

Соевый соус — 40 мл

Соль, чёрный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Как приготовить:

Подготовьте мясо: обсушите его бумажными полотенцами, нарежьте ломтиками по 1,5 см и слегка отбейте. Сделайте маринад: смешайте ананасовый сироп с соевым соусом, залейте свинину и оставьте на 1 час (или лучше на ночь в холодильнике). Обсушите мясо, посолите, поперчите и обжарьте на раскалённой сковороде 4 минуты на сильном огне. Затем переверните, убавьте огонь и готовьте ещё 3 минуты. Подавайте горячим. Можно дополнить карамелизированными ананасами, обжаренными в сливочном масле с чесноком и чёрным перцем.

Свинина получается невероятно мягкой, ароматной и с лёгкой пикантной сладостью. Попробуйте — это блюдо точно войдёт в список любимых!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



