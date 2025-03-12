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Утренний секрет: замените овсянку этим, и весы покажут минус 5 кг

1:58
Еда

Хотите похудеть без жёстких диет и изнурительных тренировок? Тогда обратите внимание на то, что вы едите на завтрак!

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Венгерские диетологи предлагают революционное решение для снижения веса — заменить привычную овсянку на овсяные отруби. По их мнению, этот небольшой шаг может привести к впечатляющим результатам: потере до пяти килограммов в месяц.

Даже небольшие изменения в утреннем рационе могут способствовать снижению веса до пяти килограммов в месяц, сообщает Origo. Эксперт рекомендует своим пациентам не прибегать к экстремальным ограничениям в питании, а вносить постепенные и устойчивые изменения.

Одна из ключевых рекомендаций — заменить овсянку быстрого приготовления овсяными отрубями. Овсяные отруби представляют собой внешнюю оболочку овсяного зерна и являются недооцененным продуктом для завтрака.

Профессор утверждает, что овсяные отруби содержат больше белка и клетчатки по сравнению с традиционной овсянкой. Это делает их более эффективными для контроля веса.

Белок и клетчатка в овсяных отрубях обеспечивают длительное чувство сытости, что помогает уменьшить утренний голод и предотвратить перекусы. Кроме того, овсяные отруби обладают рядом полезных свойств:

  • Нормализуют уровень сахара в крови.
  • Улучшают работу кишечника.
  • Снижают артериальное давление.
  • Помогают контролировать уровень холестерина.

Переход на овсяные отруби часто приводит к уменьшению потребления калорий в течение дня. Это связано с тем, что белок и клетчатка замедляют пищеварение, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и снижают тягу к еде.

Диетолог утверждает, что регулярное употребление овсяных отрубей на завтрак может способствовать потере пяти фунтов веса за месяц.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

О́труби — твёрдая оболочка зерна.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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