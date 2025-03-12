Утренний секрет: замените овсянку этим, и весы покажут минус 5 кг

Хотите похудеть без жёстких диет и изнурительных тренировок? Тогда обратите внимание на то, что вы едите на завтрак!
Венгерские диетологи предлагают революционное решение для снижения веса — заменить привычную овсянку на овсяные отруби. По их мнению, этот небольшой шаг может привести к впечатляющим результатам: потере до пяти килограммов в месяц.
Даже небольшие изменения в утреннем рационе могут способствовать снижению веса до пяти килограммов в месяц, сообщает Origo. Эксперт рекомендует своим пациентам не прибегать к экстремальным ограничениям в питании, а вносить постепенные и устойчивые изменения.
Одна из ключевых рекомендаций — заменить овсянку быстрого приготовления овсяными отрубями. Овсяные отруби представляют собой внешнюю оболочку овсяного зерна и являются недооцененным продуктом для завтрака.
Профессор утверждает, что овсяные отруби содержат больше белка и клетчатки по сравнению с традиционной овсянкой. Это делает их более эффективными для контроля веса.
Белок и клетчатка в овсяных отрубях обеспечивают длительное чувство сытости, что помогает уменьшить утренний голод и предотвратить перекусы. Кроме того, овсяные отруби обладают рядом полезных свойств:
Переход на овсяные отруби часто приводит к уменьшению потребления калорий в течение дня. Это связано с тем, что белок и клетчатка замедляют пищеварение, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и снижают тягу к еде.
Диетолог утверждает, что регулярное употребление овсяных отрубей на завтрак может способствовать потере пяти фунтов веса за месяц.
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
О́труби — твёрдая оболочка зерна.
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