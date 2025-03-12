Любите хрустящую закуску? Эти луковые кольца — просто находка

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковые кольца — это идеальная закуска: простая в приготовлении, невероятно вкусная и отлично сочетающаяся с разными соусами. А если добавить кляру немного остроты или сыра, блюдо заиграет новыми оттенками вкуса!

Фото: commons.wikimedia.org by Eximiousincorp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кальмары в кляре

Что понадобится?

Луковицы (крупные) — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 100 г

Мука — 100 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — для фритюра

Как приготовить?

Подготовьте лук: снимите шелуху, нарежьте кольцами и разберите их. Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком, затем сразу окуните в холодную воду. Готовим кляр: взбейте яйца, добавьте муку, сметану, соль и снова хорошо перемешайте. По желанию можно добавить перец, горчицу или натёртый сыр для усиления вкуса. Разогрейте сковороду с большим количеством масла. Обваляйте луковые кольца в муке, затем окуните в кляр и обжаривайте до золотистой корочки. Переложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте с кетчупом, чесночным соусом или любым другим любимым дополнением. Эта закуска разлетится мгновенно!

Уточнения

Луковые кольца также французские жареные луковые кольца (англ. onion ring, French fried onion ring) — закуска или гарнир в британской и американской кухне.

