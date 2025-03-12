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Любите хрустящую закуску? Эти луковые кольца — просто находка

1:19
Еда

Луковые кольца — это идеальная закуска: простая в приготовлении, невероятно вкусная и отлично сочетающаяся с разными соусами. А если добавить кляру немного остроты или сыра, блюдо заиграет новыми оттенками вкуса!

Кальмары в кляре
Фото: commons.wikimedia.org by Eximiousincorp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кальмары в кляре

Что понадобится?

  • Луковицы (крупные) — 3 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Мука — 100 г
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — для фритюра

Как приготовить?

  1. Подготовьте лук: снимите шелуху, нарежьте кольцами и разберите их.
  2. Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком, затем сразу окуните в холодную воду.
  3. Готовим кляр: взбейте яйца, добавьте муку, сметану, соль и снова хорошо перемешайте. По желанию можно добавить перец, горчицу или натёртый сыр для усиления вкуса.
  4. Разогрейте сковороду с большим количеством масла.
  5. Обваляйте луковые кольца в муке, затем окуните в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.
  6. Переложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Подавайте с кетчупом, чесночным соусом или любым другим любимым дополнением. Эта закуска разлетится мгновенно!

Уточнения

Луковые кольца также французские жареные луковые кольца (англ. onion ring, French fried onion ring) — закуска или гарнир в британской и американской кухне.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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