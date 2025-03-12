Любите хрустящую закуску? Эти луковые кольца — просто находка

Луковые кольца — это идеальная закуска: простая в приготовлении, невероятно вкусная и отлично сочетающаяся с разными соусами. А если добавить кляру немного остроты или сыра, блюдо заиграет новыми оттенками вкуса!
Фото: commons.wikimedia.org by Eximiousincorp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кальмары в кляре
Что понадобится?
Луковицы (крупные) — 3 шт.
Яйца — 2 шт.
Сметана — 100 г
Мука — 100 г
Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
Растительное масло — для фритюра
Как приготовить?
Подготовьте лук: снимите шелуху, нарежьте кольцами и разберите их.
Чтобы убрать горечь, обдайте лук кипятком, затем сразу окуните в холодную воду.
Готовим кляр: взбейте яйца, добавьте муку, сметану, соль и снова хорошо перемешайте. По желанию можно добавить перец, горчицу или натёртый сыр для усиления вкуса.
Разогрейте сковороду с большим количеством масла.
Обваляйте луковые кольца в муке, затем окуните в кляр и обжаривайте до золотистой корочки.
Переложите готовые кольца на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Подавайте с кетчупом, чесночным соусом или любым другим любимым дополнением. Эта закуска разлетится мгновенно!
Уточнения
Луковые кольца также французские жареные луковые кольца (англ. onion ring, French fried onion ring) — закуска или гарнир в британской и американской кухне.