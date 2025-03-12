Мясо тает во рту — эта свинина в медовом соусе исчезнет со стола за секунды

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам надоели классические рецепты со сметаной или томатной пастой, попробуйте приготовить невероятно сочную свинину в пряном медово-соевом соусе. Это блюдо покорит всех за столом — его точно не успеют попробовать дважды!

Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Красное мясо

Что понадобится?

Свинина (вырезка) — 300 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Мёд — 2 ч. л.

Растительное масло (для жарки)

Соль, перец — по вкусу

Как готовить?

Нарежьте свинину кубиками, удалив лишний жир. В глубокой миске смешайте соевый соус, мёд и измельчённый чеснок. Залейте этим маринадом мясо, добавьте перец и оставьте на 15-20 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте свинину до румяной корочки. Посолите в конце, но осторожно — соевый соус уже даёт солёность.

Аромат сводит с ума, а вкус — просто невероятный! Такое мясо исчезает со стола мгновенно.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

