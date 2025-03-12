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Мясо тает во рту — эта свинина в медовом соусе исчезнет со стола за секунды

1:03
Еда

Если вам надоели классические рецепты со сметаной или томатной пастой, попробуйте приготовить невероятно сочную свинину в пряном медово-соевом соусе. Это блюдо покорит всех за столом — его точно не успеют попробовать дважды!

Красное мясо
Фото: commons.wikimedia.org by mirian gil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Красное мясо

Что понадобится?

  • Свинина (вырезка) — 300 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Мёд — 2 ч. л.
  • Растительное масло (для жарки)
  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить?

  1. Нарежьте свинину кубиками, удалив лишний жир.
  2. В глубокой миске смешайте соевый соус, мёд и измельчённый чеснок. Залейте этим маринадом мясо, добавьте перец и оставьте на 15-20 минут.
  3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте свинину до румяной корочки.
  4. Посолите в конце, но осторожно — соевый соус уже даёт солёность.

Аромат сводит с ума, а вкус — просто невероятный! Такое мясо исчезает со стола мгновенно.

Уточнения

Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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