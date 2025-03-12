Мясо тает во рту — эта свинина в медовом соусе исчезнет со стола за секунды

Если вам надоели классические рецепты со сметаной или томатной пастой, попробуйте приготовить невероятно сочную свинину в пряном медово-соевом соусе. Это блюдо покорит всех за столом — его точно не успеют попробовать дважды!
Аромат сводит с ума, а вкус — просто невероятный! Такое мясо исчезает со стола мгновенно.
Мя́со - скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
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В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.