Сырники, которые тают во рту — но в них нет ни грамма творога

Любите сырники, но хотите попробовать что-то новое? Классический вариант с творогом — не единственный. Попробуйте сырники на манке или картофельном пюре — они отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом.
Вам понадобятся:
Смешайте все ингредиенты, дайте манке набухнуть, затем сформируйте сырники и обжарьте до румяной корочки.
Для приготовления понадобятся:
Разомните картофель, добавьте остальные ингредиенты и обжарьте до золотистой корочки.
Манные сырники богаты углеводами, а картофельные содержат калий и витамины группы B. Эти варианты подойдут даже тем, кто не переносит лактозу.
Подавайте с вареньем, сметаной или свежими ягодами — получится вкусно и необычно!
Сы́рники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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