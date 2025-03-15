Сырники, которые тают во рту — но в них нет ни грамма творога

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите сырники, но хотите попробовать что-то новое? Классический вариант с творогом — не единственный. Попробуйте сырники на манке или картофельном пюре — они отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Как приготовить манные сырники

Вам понадобятся:

5 ст. л. манной крупы

2 стакана молока

50 г сливочного масла

120 г сметаны

2 ст. л. сахара

200 г муки

5 г разрыхлителя

Растительное масло для жарки

Смешайте все ингредиенты, дайте манке набухнуть, затем сформируйте сырники и обжарьте до румяной корочки.

Картофельные сырники — сытный вариант без лактозы

Для приготовления понадобятся:

200 г отварного картофеля

Пучок укропа

1 яйцо

1-2 ст. л. муки

Соль и перец по вкусу

Разомните картофель, добавьте остальные ингредиенты и обжарьте до золотистой корочки.

В чём польза

Манные сырники богаты углеводами, а картофельные содержат калий и витамины группы B. Эти варианты подойдут даже тем, кто не переносит лактозу.

Подавайте с вареньем, сметаной или свежими ягодами — получится вкусно и необычно!

Уточнения

Сы́рники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

