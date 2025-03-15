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Сырники, которые тают во рту — но в них нет ни грамма творога

1:20
Еда

Любите сырники, но хотите попробовать что-то новое? Классический вариант с творогом — не единственный. Попробуйте сырники на манке или картофельном пюре — они отличаются нежной текстурой и насыщенным вкусом.

Сырники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сырники

Как приготовить манные сырники

Вам понадобятся:

  • 5 ст. л. манной крупы
  • 2 стакана молока
  • 50 г сливочного масла
  • 120 г сметаны
  • 2 ст. л. сахара
  • 200 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • Растительное масло для жарки

Смешайте все ингредиенты, дайте манке набухнуть, затем сформируйте сырники и обжарьте до румяной корочки.

Картофельные сырники — сытный вариант без лактозы

Для приготовления понадобятся:

  • 200 г отварного картофеля
  • Пучок укропа
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. муки
  • Соль и перец по вкусу

Разомните картофель, добавьте остальные ингредиенты и обжарьте до золотистой корочки.

В чём польза

Манные сырники богаты углеводами, а картофельные содержат калий и витамины группы B. Эти варианты подойдут даже тем, кто не переносит лактозу.

Подавайте с вареньем, сметаной или свежими ягодами — получится вкусно и необычно!

Уточнения

Сы́рники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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