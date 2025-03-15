Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты успешного выращивания шелковицы в горшках: советы экспертов
Почему покупка красивого щенка может разрушить вашу жизнь? Вся правда о породах
Энергетическая сделка века состоится? Компромисс между Россией и США на горизонте
Снова на ногах: как электричество заставляет тело двигаться, даже когда мозг говорит нет
Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа
Пожизненная гарантия на авто — заманчивый бонус или деньги на ветер
Диван на века: 5 цветов, которые никогда не выйдут из моды — и оставьте в покое бежевый
Решение двух дебилов: Тишко довёл участников шоу Выживалити до слёз рассказом об аборте Анфисы Чеховой
Больше никаких болей в спине и коленях: раскрыт комплекс упражнений от лучших врачей

Гороховый суп разварится за 30 минут — но только если не совершить эту ошибку

0:53
Еда

Время приготовления горохового супа зависит от его сорта. Если перед вами пропаренный горох, его можно сразу отправлять в кастрюлю. Шлифованный или колотый требует небольшого замачивания.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горох

Сколько времени нужно замачивать

  • Пропаренный горох — варится сразу.
  • Колотый шлифованный — достаточно 10-20 минут в тёплой воде перед варкой.
  • Цельный — лучше оставить в воде на 4-6 часов, если хочется ускорить процесс.

Что мешает гороху быстро развариваться

Если в воду добавить уксус, томаты или другие кислые продукты, крахмал не высвободится, и горох останется жёстким. Поэтому такие ингредиенты добавляют только после размягчения гороха.

Следуйте этим простым правилам — и суп получится густым, ароматным и без долгого ожидания у плиты!

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох. Гороховый суп в различных вариациях является традиционным блюдом многих стран.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Садоводство, цветоводство
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Последние материалы
Снова на ногах: как электричество заставляет тело двигаться, даже когда мозг говорит нет
Больше, шире, выразительнее: как увеличить глаза с помощью макияжа
Пожизненная гарантия на авто — заманчивый бонус или деньги на ветер
Диван на века: 5 цветов, которые никогда не выйдут из моды — и оставьте в покое бежевый
Решение двух дебилов: Тишко довёл участников шоу Выживалити до слёз рассказом об аборте Анфисы Чеховой
Больше никаких болей в спине и коленях: раскрыт комплекс упражнений от лучших врачей
Гороховый суп разварится за 30 минут — но только если не совершить эту ошибку
ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР
Простой шаг, который делает ресницы гуще — бери на заметку
Эти кошки выглядят потрясающе, но не обманывайте себя — они никогда не станут вашими друзьями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.