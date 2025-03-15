Гороховый суп разварится за 30 минут — но только если не совершить эту ошибку

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Время приготовления горохового супа зависит от его сорта. Если перед вами пропаренный горох, его можно сразу отправлять в кастрюлю. Шлифованный или колотый требует небольшого замачивания.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горох

Сколько времени нужно замачивать

Пропаренный горох — варится сразу.

Колотый шлифованный — достаточно 10-20 минут в тёплой воде перед варкой.

Цельный — лучше оставить в воде на 4-6 часов, если хочется ускорить процесс.

Что мешает гороху быстро развариваться

Если в воду добавить уксус, томаты или другие кислые продукты, крахмал не высвободится, и горох останется жёстким. Поэтому такие ингредиенты добавляют только после размягчения гороха.

Следуйте этим простым правилам — и суп получится густым, ароматным и без долгого ожидания у плиты!

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох. Гороховый суп в различных вариациях является традиционным блюдом многих стран.

