Время приготовления горохового супа зависит от его сорта. Если перед вами пропаренный горох, его можно сразу отправлять в кастрюлю. Шлифованный или колотый требует небольшого замачивания.
Если в воду добавить уксус, томаты или другие кислые продукты, крахмал не высвободится, и горох останется жёстким. Поэтому такие ингредиенты добавляют только после размягчения гороха.
Следуйте этим простым правилам — и суп получится густым, ароматным и без долгого ожидания у плиты!
Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох. Гороховый суп в различных вариациях является традиционным блюдом многих стран.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?