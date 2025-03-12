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Трижды мытый — не значит чистый: вот почему салаты из магазина могут таить угрозу

2:11
Еда

Многие люди задаются вопросом, нужно ли повторно мыть салаты, которые продаются в супермаркетах, перед их употреблением. На упаковках таких салатов часто можно увидеть надписи "готово к употреблению", "мытый" или "трижды мытый", что вызывает у потребителей уверенность в их безопасности. Однако, реальность может быть не такой однозначной.

Зелёный салат
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный салат

Предварительно вымытые салаты проходят через процесс очистки в промышленных моечных машинах. Вода и иногда специальные дезинфицирующие средства используются для удаления бактерий и остатков пестицидов. Теоретически, после такой обработки, салаты можно употреблять прямо из упаковки. Однако, исследования показывают, что в некоторых случаях могут оставаться следы бактерий, таких как сальмонелла или кишечная палочка. Это связано с тем, что промышленная мойка не всегда полностью устраняет все риски, сообщает греческое издание Sportime.

Еще одним важным фактором является путь салата от завода до прилавка. Даже если упаковка была тщательно вымыта, она могла загрязниться во время транспортировки или хранения в супермаркете. Салатные пакеты, которые долго находились при температуре, не обеспечивающей охлаждение, или при высокой влажности, могут стать благоприятной средой для размножения бактерий.

Эксперты не пришли к единому мнению относительно необходимости дополнительного ополаскивания салатов в домашних условиях. Некоторые считают, что дополнительное полоскание в воде помогает удалить любые оставшиеся загрязнения. Другие же утверждают, что дополнительная влага может способствовать росту бактерий, особенно если салат не будет употреблен сразу после ополаскивания.

Если на упаковке салата указано, что он был вымыт три раза и хранился правильно, теоретически его можно употреблять без дополнительного ополаскивания. Однако, если вы хотите быть полностью уверены в его безопасности, вы можете промыть его большим количеством чистой воды перед употреблением.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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