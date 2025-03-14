Белые сгустки в яйцах — выбрасывать или есть? Ответ вас удивит

Разбивая яйцо, можно заметить белые сгустки, которые многих заставляют насторожиться. На самом деле это халазы — белковые нити, удерживающие желток на месте. Они помогают яйцу сохранять целостность при транспортировке и хранении.
Халазы полностью безопасны и даже полезны. Они богаты белком и аминокислотами, ничем не уступая остальному содержимому яйца. Если нет индивидуальной непереносимости, можно смело их употреблять.
Хотя халазы не имеют выраженного вкуса, их легко удалить вилкой, если хочется избавиться от этих белковых нитей.
Халазы — не повод отказываться от яиц, а скорее ещё один полезный элемент в их составе.
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