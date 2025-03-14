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Белые сгустки в яйцах — выбрасывать или есть? Ответ вас удивит

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Еда

Разбивая яйцо, можно заметить белые сгустки, которые многих заставляют насторожиться. На самом деле это халазы — белковые нити, удерживающие желток на месте. Они помогают яйцу сохранять целостность при транспортировке и хранении.

Разбивка яиц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Разбивка яиц

Можно ли их есть

Халазы полностью безопасны и даже полезны. Они богаты белком и аминокислотами, ничем не уступая остальному содержимому яйца. Если нет индивидуальной непереносимости, можно смело их употреблять.

Что делать, если они раздражают

Хотя халазы не имеют выраженного вкуса, их легко удалить вилкой, если хочется избавиться от этих белковых нитей.

Халазы — не повод отказываться от яиц, а скорее ещё один полезный элемент в их составе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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