Поддельный рис атакует: как отличить фальшивку от натурального продукта — вот что выдает химию

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — один из самых популярных продуктов питания, который ежедневно употребляют миллионы людей по всему миру. Однако, несмотря на его распространенность, существует проблема поддельного риса, вызывающая серьёзные опасения.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рис

Один из самых громких случаев, связанных с поддельным рисом, произошел в Китае. Там выяснилось, что некоторые партии риса были изготовлены из картофельного крахмала и синтетических смол, что делало их практически неотличимыми от настоящего продукта. При варке такой рис становился твердым или неестественно резиновым, а иногда даже издавал запах, похожий на расплавленный пластик, сообщает греческое издание Sportime.

Этот скандал вызвал волну беспокойства по всему миру. Многие потребители начали сомневаться в подлинности риса, особенно импортного. Несмотря на строгий контроль на крупных продовольственных рынках, фальсифицированные партии все же проникали на прилавки, что усиливало недоверие к импортным продуктам. Проблема не только в том, что такой рис был ненастоящим, но и в потенциальных рисках для здоровья, связанных с содержащимися в нем химическими веществами.

Существует несколько способов проверить подлинность риса. Один из самых простых — это сварить его и обратить внимание на текстуру. Натуральный рис мягкий и не липкий, в то время как поддельный может оставаться твердым или образовывать странные комки. Другой метод — поджечь несколько зерен зажигалкой. Если вместо характерного запаха обугленного крахмала чувствуется запах горелого пластика, это должно насторожить. Также можно проверить рис, засыпав его в стакан с водой: натуральный рис утонет, а поддельный может всплыть из-за низкой плотности.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.



Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.

