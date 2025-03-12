Поддельный рис атакует: как отличить фальшивку от натурального продукта — вот что выдает химию

Рис — один из самых популярных продуктов питания, который ежедневно употребляют миллионы людей по всему миру. Однако, несмотря на его распространенность, существует проблема поддельного риса, вызывающая серьёзные опасения.
Один из самых громких случаев, связанных с поддельным рисом, произошел в Китае. Там выяснилось, что некоторые партии риса были изготовлены из картофельного крахмала и синтетических смол, что делало их практически неотличимыми от настоящего продукта. При варке такой рис становился твердым или неестественно резиновым, а иногда даже издавал запах, похожий на расплавленный пластик, сообщает греческое издание Sportime.
Этот скандал вызвал волну беспокойства по всему миру. Многие потребители начали сомневаться в подлинности риса, особенно импортного. Несмотря на строгий контроль на крупных продовольственных рынках, фальсифицированные партии все же проникали на прилавки, что усиливало недоверие к импортным продуктам. Проблема не только в том, что такой рис был ненастоящим, но и в потенциальных рисках для здоровья, связанных с содержащимися в нем химическими веществами.
Существует несколько способов проверить подлинность риса. Один из самых простых — это сварить его и обратить внимание на текстуру. Натуральный рис мягкий и не липкий, в то время как поддельный может оставаться твердым или образовывать странные комки. Другой метод — поджечь несколько зерен зажигалкой. Если вместо характерного запаха обугленного крахмала чувствуется запах горелого пластика, это должно насторожить. Также можно проверить рис, засыпав его в стакан с водой: натуральный рис утонет, а поддельный может всплыть из-за низкой плотности.
Рис — зёрна одноимённого растения.
Фальсифика́ция (лат. falsificatio, от итал. falsificare — подделывать) или подделка — поддельный предмет, вещь, выдаваемая за настоящую.
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