Этот салат станет вашим любимым — не останется ни кусочка

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если нужен быстрый, но сытный вариант закуски, этот салат — настоящее спасение. В нём идеально сочетаются нежная печень трески, рассыпчатые варёные яйца, пикантный сыр, сладкая кукуруза и хрустящие листья салата.

Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Что понадобится

1 банка печени трески

3 варёных яйца

100 г твёрдого сыра

100 г консервированной кукурузы

Листья салата

Как приготовить

Все ингредиенты нарезаются, перемешиваются и сразу готовы к подаче. Заправка не нужна — печень трески уже достаточно сочная. При желании можно добавить немного оливкового масла и украсить дольками помидора или красным луком.

Чем полезен этот салат

Печень трески — источник витамина D и Омега-3, поддерживает здоровье сердца и костей.

Яйца — чистый белок для энергии.

Сыр — кальций для крепких зубов и костей.

Кукуруза — клетчатка для пищеварения.

Листья салата — витамины и минералы.

Этот салат станет вашим любимым — вкусный, полезный и готовится всего за несколько минут!

Уточнения

Пе́чень трески́ — продукт питания, используемый в кухне России и некоторых стран бывшего СССР. Представляет собой печень атлантической трески, которая, как правило, продаётся в консервированном виде в форме приправленных перцем и лавровым листом кусков печени в собственном жиру.

