Этот салат станет вашим любимым — не останется ни кусочка

Если нужен быстрый, но сытный вариант закуски, этот салат — настоящее спасение. В нём идеально сочетаются нежная печень трески, рассыпчатые варёные яйца, пикантный сыр, сладкая кукуруза и хрустящие листья салата.
Все ингредиенты нарезаются, перемешиваются и сразу готовы к подаче. Заправка не нужна — печень трески уже достаточно сочная. При желании можно добавить немного оливкового масла и украсить дольками помидора или красным луком.
Этот салат станет вашим любимым — вкусный, полезный и готовится всего за несколько минут!
Пе́чень трески́ — продукт питания, используемый в кухне России и некоторых стран бывшего СССР. Представляет собой печень атлантической трески, которая, как правило, продаётся в консервированном виде в форме приправленных перцем и лавровым листом кусков печени в собственном жиру.
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