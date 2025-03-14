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Этот салат станет вашим любимым — не останется ни кусочка

1:11
Еда

Если нужен быстрый, но сытный вариант закуски, этот салат — настоящее спасение. В нём идеально сочетаются нежная печень трески, рассыпчатые варёные яйца, пикантный сыр, сладкая кукуруза и хрустящие листья салата.

Салат
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Что понадобится

  • 1 банка печени трески
  • 3 варёных яйца
  • 100 г твёрдого сыра
  • 100 г консервированной кукурузы
  • Листья салата

Как приготовить

Все ингредиенты нарезаются, перемешиваются и сразу готовы к подаче. Заправка не нужна — печень трески уже достаточно сочная. При желании можно добавить немного оливкового масла и украсить дольками помидора или красным луком.

Чем полезен этот салат

  • Печень трески — источник витамина D и Омега-3, поддерживает здоровье сердца и костей.
  • Яйца — чистый белок для энергии.
  • Сыр — кальций для крепких зубов и костей.
  • Кукуруза — клетчатка для пищеварения.
  • Листья салата — витамины и минералы.

Этот салат станет вашим любимым — вкусный, полезный и готовится всего за несколько минут!

Уточнения

Пе́чень трески́ — продукт питания, используемый в кухне России и некоторых стран бывшего СССР. Представляет собой печень атлантической трески, которая, как правило, продаётся в консервированном виде в форме приправленных перцем и лавровым листом кусков печени в собственном жиру.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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