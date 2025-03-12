Пьете этот чай и молодеете: раскрыт секрет вечно юных бразильянок — дело в 5 граммах травы

Розмарин известен своими кулинарными свойствами, но его также используют для приготовления чая, который обладает множеством полезных для здоровья эффектов. Эта ароматная трава, насыщенная биологически активными соединениями, способствует нормальной работе организма и укреплению иммунной системы.
Розмарин богат антиоксидантами, обладает противовоспалительными и пищеварительными свойствами, улучшая общее состояние здоровья. Чай с розмарином действует как увлажняющее средство, обогащая организм антиоксидантами и улучшая самочувствие, как отмечает диетолог Адриана Ставро из Сан-Паулу бразильскому изданию Metropoles.
Кроме того, розмарин содержит железо, кальций и витамин B6, улучшая пищеварение и обладая мочегонным эффектом. Диетолог Фернанда Маттос из UFRJ подчеркивает, что это растение полезно для здоровья и может быть включено в рацион для улучшения самочувствия.
Применение розмаринового чая в медицине и его преимущества
В народной медицине розмарин издавна используют для лечения инфекционных и воспалительных заболеваний. Недавние исследования подтверждают его антиоксидантные, противовоспалительные и антимикробные свойства.
Чай с розмарином полезен для нервной системы, печени, кровообращения и пищеварения. Он также может служить профилактикой грибковых инфекций, включая кандидоз, и способствовать снижению веса и уменьшению отеков. Благодаря мочегонному эффекту, розмариновый чай помогает при липедеме.
Уход за кожей и возможные риски
Однако не всем рекомендуется употреблять розмарин. Беременным женщинам следует избегать его, так как он может стимулировать сокращения матки и повысить риск преждевременных родов. Кормящим матерям также стоит быть осторожными, так как чай может повлиять на выработку молока и его состав, что может быть вредно для ребенка.
Людям с высоким кровяным давлением или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед употреблением розмарина, так как он может повысить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Рекомендации по безопасному употреблению
Рекомендуется не пить больше 750 мл чая с розмарином в день. При употреблении около 200 мл наблюдается легкий антиоксидантный эффект и улучшение пищеварения. Большие дозы, около 650 мл, обладают противомикробными и противогрибковыми свойствами.
Чай можно пить теплым или холодным, без добавления сахара для сохранения полезных свойств. Для приготовления залейте 5 г свежих листьев розмарина 250 мл кипятка, дайте настояться 7-10 минут, процедите и выпейте.
Пациентам с хроническими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед включением розмарина в рацион, чтобы избежать нежелательных последствий.
Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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