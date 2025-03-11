Не любите долго готовить? Эта запеканка решит проблему
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Когда нет желания долго возиться у плиты, на помощь приходит этот рецепт. Минимум усилий, простые ингредиенты — и через 30 минут на столе будет ароматная, сытная и невероятно вкусная запеканка.
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини
Что понадобится?
- Яичная лапша — 360 г
- Консервированный тунец — 370 г
- Грибной соус — 350 мл
- Молоко — 250 мл
- Замороженный зелёный горошек — 400 г
- Помидоры — 100 г
- Сливочное масло — 30 г
- Чипсы — 40 г (по желанию)
Как приготовить?
- Отварите лапшу до готовности.
- В форме для запекания смешайте грибной соус, молоко, тунец, горошек и нарезанные помидоры.
- Добавьте лапшу, тщательно перемешайте.
- Разогрейте духовку до 200 °C, запекайте 30 минут.
- Если используете чипсы, измельчите их, смешайте с растопленным сливочным маслом. После 30 минут запекания добавьте эту смесь на поверхность запеканки и поставьте в духовку ещё на 5 минут.
Результат — аппетитная, нежная запеканка с румяной корочкой, которая понравится всей семье. А готовится она проще простого!
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру