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Не любите долго готовить? Эта запеканка решит проблему

1:20
Еда

Когда нет желания долго возиться у плиты, на помощь приходит этот рецепт. Минимум усилий, простые ингредиенты — и через 30 минут на столе будет ароматная, сытная и невероятно вкусная запеканка.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Что понадобится?

  • Яичная лапша — 360 г
  • Консервированный тунец — 370 г
  • Грибной соус — 350 мл
  • Молоко — 250 мл
  • Замороженный зелёный горошек — 400 г
  • Помидоры — 100 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Чипсы — 40 г (по желанию)

Как приготовить?

  1. Отварите лапшу до готовности.
  2. В форме для запекания смешайте грибной соус, молоко, тунец, горошек и нарезанные помидоры.
  3. Добавьте лапшу, тщательно перемешайте.
  4. Разогрейте духовку до 200 °C, запекайте 30 минут.
  5. Если используете чипсы, измельчите их, смешайте с растопленным сливочным маслом. После 30 минут запекания добавьте эту смесь на поверхность запеканки и поставьте в духовку ещё на 5 минут.

Результат — аппетитная, нежная запеканка с румяной корочкой, которая понравится всей семье. А готовится она проще простого!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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