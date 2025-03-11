Не любите долго готовить? Эта запеканка решит проблему

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда нет желания долго возиться у плиты, на помощь приходит этот рецепт. Минимум усилий, простые ингредиенты — и через 30 минут на столе будет ароматная, сытная и невероятно вкусная запеканка.

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Что понадобится?

Яичная лапша — 360 г

— 360 г Консервированный тунец — 370 г

— 370 г Грибной соус — 350 мл

— 350 мл Молоко — 250 мл

— 250 мл Замороженный зелёный горошек — 400 г

— 400 г Помидоры — 100 г

— 100 г Сливочное масло — 30 г

— 30 г Чипсы — 40 г (по желанию)

Как приготовить?

Отварите лапшу до готовности. В форме для запекания смешайте грибной соус, молоко, тунец, горошек и нарезанные помидоры. Добавьте лапшу, тщательно перемешайте. Разогрейте духовку до 200 °C, запекайте 30 минут. Если используете чипсы, измельчите их, смешайте с растопленным сливочным маслом. После 30 минут запекания добавьте эту смесь на поверхность запеканки и поставьте в духовку ещё на 5 минут.

Результат — аппетитная, нежная запеканка с румяной корочкой, которая понравится всей семье. А готовится она проще простого!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

