Необычный целебный напиток, о котором вы наверняка даже не слышали — чесночный чай

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — продукт, вызывающий неоднозначные реакции: одни его обожают за яркий вкус и аромат, другие же считают слишком острым и неприятным. Тем не менее, у этого растения есть и неоспоримые преимущества, особенно если речь идет о чае на его основе.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Чтобы узнать, как приготовить такой напиток и чем он полезен, автор издания Metropoles обратилась к диетологу Летисии Гаспаретто.

По словам специалиста, чесночный чай богат соединениями серы, такими как аллицин, который обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Кроме того, напиток содержит витамины C и B6, а также минералы селен и марганец, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Среди других полезных свойств чесночного чая Летисия Гаспаретто выделяет способность улучшать кровообращение, уменьшать воспаления и контролировать артериальное давление. Также напиток обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным при простудных и вирусных заболеваниях.

Как приготовить чесночный чай?

Ингредиенты:

1 зубчик чеснока (раздавленный или нарезанный)

1 стакан воды

По желанию: мед, лимон или имбирь для улучшения вкуса и добавления пользы

Приготовление:

Сначала нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее чеснок. После этого огонь следует выключить, накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 5-10 минут. По истечении этого времени напиток нужно процедить. По желанию можно добавить мед, имбирь или лимон, чтобы улучшить вкус и усилить полезные свойства.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



