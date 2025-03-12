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Необычный целебный напиток, о котором вы наверняка даже не слышали — чесночный чай

1:49
Еда

Чеснок — продукт, вызывающий неоднозначные реакции: одни его обожают за яркий вкус и аромат, другие же считают слишком острым и неприятным. Тем не менее, у этого растения есть и неоспоримые преимущества, особенно если речь идет о чае на его основе.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

Чтобы узнать, как приготовить такой напиток и чем он полезен, автор издания Metropoles обратилась к диетологу Летисии Гаспаретто.

По словам специалиста, чесночный чай богат соединениями серы, такими как аллицин, который обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Кроме того, напиток содержит витамины C и B6, а также минералы селен и марганец, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Среди других полезных свойств чесночного чая Летисия Гаспаретто выделяет способность улучшать кровообращение, уменьшать воспаления и контролировать артериальное давление. Также напиток обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным при простудных и вирусных заболеваниях.

Как приготовить чесночный чай?

Ингредиенты:

  • 1 зубчик чеснока (раздавленный или нарезанный)
  • 1 стакан воды
  • По желанию: мед, лимон или имбирь для улучшения вкуса и добавления пользы

Приготовление:

  1. Сначала нужно вскипятить воду, а затем добавить в нее чеснок.
  2. После этого огонь следует выключить, накрыть кастрюлю крышкой и дать настояться 5-10 минут.
  3. По истечении этого времени напиток нужно процедить.
  4. По желанию можно добавить мед, имбирь или лимон, чтобы улучшить вкус и усилить полезные свойства.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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