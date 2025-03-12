Необычный целебный напиток, о котором вы наверняка даже не слышали — чесночный чай

Чеснок — продукт, вызывающий неоднозначные реакции: одни его обожают за яркий вкус и аромат, другие же считают слишком острым и неприятным. Тем не менее, у этого растения есть и неоспоримые преимущества, особенно если речь идет о чае на его основе.
Чтобы узнать, как приготовить такой напиток и чем он полезен, автор издания Metropoles обратилась к диетологу Летисии Гаспаретто.
По словам специалиста, чесночный чай богат соединениями серы, такими как аллицин, который обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием. Кроме того, напиток содержит витамины C и B6, а также минералы селен и марганец, которые укрепляют иммунитет и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
Среди других полезных свойств чесночного чая Летисия Гаспаретто выделяет способность улучшать кровообращение, уменьшать воспаления и контролировать артериальное давление. Также напиток обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным при простудных и вирусных заболеваниях.
Как приготовить чесночный чай?
Ингредиенты:
Приготовление:
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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