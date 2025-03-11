Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек

Если вы ищете рецепт идеального теста для пирожков, которое получается мягким, лёгким и долго не черствеет, этот вариант вам точно понравится! Оно не требует сложных ингредиентов, а результат вас приятно удивит.
Такое тесто идеально подойдёт для пирожков, булочек и даже лепёшек. Оно остаётся мягким даже на следующий день, а выпечка с ним получается просто восхитительной!
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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