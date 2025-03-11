Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт идеального теста для пирожков, которое получается мягким, лёгким и долго не черствеет, этот вариант вам точно понравится! Оно не требует сложных ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Фото: commons.wikimedia.org by Evilmonkey0013 из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Пирожки

Что понадобится?

Пшеничная мука — 1 кг

— 1 кг Кефир — 0,5 л

— 0,5 л Сметана — 150 г

— 150 г Сильно газированная минеральная вода — 100 мл

— 100 мл Подсолнечное масло — 50 мл

— 50 мл Пищевая сода — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Поваренная соль — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Сахар — 1,5-2 ч. л.

Как приготовить?

Дайте ингредиентам нагреться до комнатной температуры. Это важно для мягкости теста. Смешайте жидкие компоненты в глубокой миске. Добавьте туда соль, сахар и соду, тщательно размешайте. Просейте муку и постепенно вводите её в тесто, аккуратно перемешивая. Замесите тесто так, чтобы оно немного прилипало к рукам. Не делайте его слишком крутым — тогда выпечка будет воздушной и нежной.

Такое тесто идеально подойдёт для пирожков, булочек и даже лепёшек. Оно остаётся мягким даже на следующий день, а выпечка с ним получается просто восхитительной!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

