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Рецепт бабушкиных пирожков — тесто, которое готовится без заморочек

1:22
Еда

Если вы ищете рецепт идеального теста для пирожков, которое получается мягким, лёгким и долго не черствеет, этот вариант вам точно понравится! Оно не требует сложных ингредиентов, а результат вас приятно удивит.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Evilmonkey0013 из английский Википедия, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Пирожки

Что понадобится?

  • Пшеничная мука — 1 кг
  • Кефир — 0,5 л
  • Сметана — 150 г
  • Сильно газированная минеральная вода — 100 мл
  • Подсолнечное масло — 50 мл
  • Пищевая сода — 1 ч. л.
  • Поваренная соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1,5-2 ч. л.

Как приготовить?

  1. Дайте ингредиентам нагреться до комнатной температуры. Это важно для мягкости теста.
  2. Смешайте жидкие компоненты в глубокой миске. Добавьте туда соль, сахар и соду, тщательно размешайте.
  3. Просейте муку и постепенно вводите её в тесто, аккуратно перемешивая.
  4. Замесите тесто так, чтобы оно немного прилипало к рукам. Не делайте его слишком крутым — тогда выпечка будет воздушной и нежной.

Такое тесто идеально подойдёт для пирожков, булочек и даже лепёшек. Оно остаётся мягким даже на следующий день, а выпечка с ним получается просто восхитительной!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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