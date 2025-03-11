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Сорняк на вес золота: ряска — еда будущего, способная накормить миллионы

1:34
Еда

Летнее солнце может стать угрозой для пруда, если его поверхность затянет ряска (Wolffia globosa). Она растет с невероятной скоростью, за несколько дней покрывая водоем и лишая жизни растения, находящиеся под ней. Однако именно эта особенность и высокая питательная ценность делают ряску перспективным продуктом питания.

Ряска
Фото: commons.wikimedia.org by Rapomon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ряска

В Азии ряску давно употребляют в пищу, называя ее водяной чечевицей или водяной мукой. Но для признания этого растения безопасным для европейцев потребовалось почти десять лет. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов тщательно изучало ряску, чтобы убедиться в ее безвредности, пишет The Guardian.

Водная чечевица, выращиваемая в теплицах, содержит множество витаминов и минералов. В сушеном виде она богата белком, что делает ее возможной заменой мясу. Кроме того, ряску можно выращивать в теплице слоями, что позволяет экономить пространство.

Добровольцы, участвовавшие в экспериментах, с удовольствием ели блюда с ряской, а тщательный мониторинг не выявил никаких побочных эффектов. Шеф-повара активно разрабатывают новые рецепты с использованием ряски, чтобы предложить их клиентам.

Сейчас ряску замораживают в кубиках и упаковывают в пакеты, что упрощает ее хранение и использование. Следующий этап — появление этого продукта на полках супермаркетов.

Уточнения

Ря́ска (лат. Lémna) — род цветковых однодольных растений семейства Ароидные (Araceae) (согласно классификации APG II и APG III). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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