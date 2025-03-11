Сорняк на вес золота: ряска — еда будущего, способная накормить миллионы

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Летнее солнце может стать угрозой для пруда, если его поверхность затянет ряска (Wolffia globosa). Она растет с невероятной скоростью, за несколько дней покрывая водоем и лишая жизни растения, находящиеся под ней. Однако именно эта особенность и высокая питательная ценность делают ряску перспективным продуктом питания.

Фото: commons.wikimedia.org by Rapomon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ряска

В Азии ряску давно употребляют в пищу, называя ее водяной чечевицей или водяной мукой. Но для признания этого растения безопасным для европейцев потребовалось почти десять лет. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов тщательно изучало ряску, чтобы убедиться в ее безвредности, пишет The Guardian.

Водная чечевица, выращиваемая в теплицах, содержит множество витаминов и минералов. В сушеном виде она богата белком, что делает ее возможной заменой мясу. Кроме того, ряску можно выращивать в теплице слоями, что позволяет экономить пространство.

Добровольцы, участвовавшие в экспериментах, с удовольствием ели блюда с ряской, а тщательный мониторинг не выявил никаких побочных эффектов. Шеф-повара активно разрабатывают новые рецепты с использованием ряски, чтобы предложить их клиентам.

Сейчас ряску замораживают в кубиках и упаковывают в пакеты, что упрощает ее хранение и использование. Следующий этап — появление этого продукта на полках супермаркетов.

Уточнения

Ря́ска (лат. Lémna) — род цветковых однодольных растений семейства Ароидные (Araceae) (согласно классификации APG II и APG III).

