Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее

Хотите приготовить легендарный "Наполеон", но не хотите тратить время на замес теста и выпекание коржей? Тогда этот рецепт — для вас! Вместо классических слоёных коржей мы используем тонкий лаваш, который прекрасно пропитывается заварным кремом, становясь мягким и нежным. Вкус у такого торта практически не отличим от традиционного варианта, а готовится он в разы быстрее!
В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
Яйца слегка взбейте и влейте в сухую смесь, тщательно перемешивая венчиком.
Добавьте молоко, снова размешайте и поставьте кастрюлю на слабый огонь.
Постоянно помешивая, доведите до кипения и варите до загустения. Дайте крему полностью остыть.
Разрежьте листы лаваша пополам. Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите лаваш на противень и подсушите 5-7 минут, пока он не станет золотистым. Дайте остыть.
Сливки взбейте до пышной массы, затем аккуратно соедините с остывшим заварным кремом. Хорошо перемешайте.
На лист пергамента положите один слой лаваша, промажьте его кремом. Повторите со всеми слоями. Немного крема оставьте.
Поднимите края бумаги, накройте торт плёнкой, прижмите грузом (500 г) и уберите в холодильник на 2 часа.
Оставшийся лаваш измельчите в крошку. Достаньте торт, смажьте его верх и бока остатками крема и обсыпьте крошкой.
Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.
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