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Ленивая версия Наполеона: тот самый вкус, но в 2 раза быстрее

2:10
Еда

Хотите приготовить легендарный "Наполеон", но не хотите тратить время на замес теста и выпекание коржей? Тогда этот рецепт — для вас! Вместо классических слоёных коржей мы используем тонкий лаваш, который прекрасно пропитывается заварным кремом, становясь мягким и нежным. Вкус у такого торта практически не отличим от традиционного варианта, а готовится он в разы быстрее!

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты (на 8 порций):

  • Сахар — 190 г
  • Ванильный сахар — 30 г
  • Кукурузный крахмал — 70 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Молоко — 1 л
  • Тонкий лаваш — 1 упаковка (3 листа)
  • Сливки 33% — 200 мл

Как приготовить торт "Наполеон" из лаваша?

Шаг 1. Варим заварной крем

В кастрюле с толстым дном смешайте сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал.
Яйца слегка взбейте и влейте в сухую смесь, тщательно перемешивая венчиком.
Добавьте молоко, снова размешайте и поставьте кастрюлю на слабый огонь.
Постоянно помешивая, доведите до кипения и варите до загустения. Дайте крему полностью остыть.

Шаг 2. Готовим коржи

Разрежьте листы лаваша пополам. Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите лаваш на противень и подсушите 5-7 минут, пока он не станет золотистым. Дайте остыть.

Шаг 3. Взбиваем сливки

Сливки взбейте до пышной массы, затем аккуратно соедините с остывшим заварным кремом. Хорошо перемешайте.

Шаг 4. Собираем торт

На лист пергамента положите один слой лаваша, промажьте его кремом. Повторите со всеми слоями. Немного крема оставьте.
Поднимите края бумаги, накройте торт плёнкой, прижмите грузом (500 г) и уберите в холодильник на 2 часа.
Оставшийся лаваш измельчите в крошку. Достаньте торт, смажьте его верх и бока остатками крема и обсыпьте крошкой.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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