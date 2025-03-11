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Хотите идеальный постный обед? Этот суп станет вашим любимым

1:47
Еда

Этот суп — находка для тех, кто придерживается поста или просто хочет попробовать что-то лёгкое, но питательное. Фасоль и перловка делают блюдо сытным, а овощи добавляют аромат и вкус. Приготовить такой суп очень просто, а результат порадует всю семью!

Овощной суп
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощной суп

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Фасоль красная — 300 г
  • Перловая крупа — 250 г
  • Картофель — 4 шт.
  • Сельдерей (стебель) — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Овощной бульон (по желанию)
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить постный суп с фасолью и перловкой?

Шаг 1. Замочите фасоль и перловку на ночь в воде, чтобы ускорить варку.
Шаг 2. Нарежьте картофель и морковь кубиками, а сельдерей мелко порубите.
Шаг 3. В кастрюле с 2-2,5 л холодной воды смешайте перловку, фасоль, картофель, морковь, сельдерей и лавровый лист. Доведите до кипения, добавьте овощной бульон и варите на медленном огне 1 час.
Шаг 4. Мелко нарежьте чеснок, лук и петрушку, затем обжарьте на оливковом масле.
Шаг 5. Добавьте обжаренные овощи в суп, посолите, поперчите и варите ещё 5 минут.

Готовый суп подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Полезный совет:

Чтобы суп получился ароматнее, можно добавить немного паприки или копчёной паприки — она придаст блюду глубину вкуса.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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