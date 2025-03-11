Хотите идеальный постный обед? Этот суп станет вашим любимым

Этот суп — находка для тех, кто придерживается поста или просто хочет попробовать что-то лёгкое, но питательное. Фасоль и перловка делают блюдо сытным, а овощи добавляют аромат и вкус. Приготовить такой суп очень просто, а результат порадует всю семью!
Шаг 1. Замочите фасоль и перловку на ночь в воде, чтобы ускорить варку.
Шаг 2. Нарежьте картофель и морковь кубиками, а сельдерей мелко порубите.
Шаг 3. В кастрюле с 2-2,5 л холодной воды смешайте перловку, фасоль, картофель, морковь, сельдерей и лавровый лист. Доведите до кипения, добавьте овощной бульон и варите на медленном огне 1 час.
Шаг 4. Мелко нарежьте чеснок, лук и петрушку, затем обжарьте на оливковом масле.
Шаг 5. Добавьте обжаренные овощи в суп, посолите, поперчите и варите ещё 5 минут.
Готовый суп подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.
Чтобы суп получился ароматнее, можно добавить немного паприки или копчёной паприки — она придаст блюду глубину вкуса.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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