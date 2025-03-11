Хотите идеальный постный обед? Этот суп станет вашим любимым

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп — находка для тех, кто придерживается поста или просто хочет попробовать что-то лёгкое, но питательное. Фасоль и перловка делают блюдо сытным, а овощи добавляют аромат и вкус. Приготовить такой суп очень просто, а результат порадует всю семью!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной суп

Ингредиенты (на 4 порции):

Фасоль красная — 300 г

— 300 г Перловая крупа — 250 г

— 250 г Картофель — 4 шт.

— 4 шт. Сельдерей (стебель) — 2 шт.

— 2 шт. Лук репчатый — 1 шт.

— 1 шт. Морковь — 1 шт.

— 1 шт. Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу

— по вкусу Чеснок — 1 зубчик

— 1 зубчик Лавровый лист — 1 шт.

— 1 шт. Овощной бульон (по желанию)

Соль, перец — по вкусу

Как приготовить постный суп с фасолью и перловкой?

Шаг 1. Замочите фасоль и перловку на ночь в воде, чтобы ускорить варку.

Шаг 2. Нарежьте картофель и морковь кубиками, а сельдерей мелко порубите.

Шаг 3. В кастрюле с 2-2,5 л холодной воды смешайте перловку, фасоль, картофель, морковь, сельдерей и лавровый лист. Доведите до кипения, добавьте овощной бульон и варите на медленном огне 1 час.

Шаг 4. Мелко нарежьте чеснок, лук и петрушку, затем обжарьте на оливковом масле.

Шаг 5. Добавьте обжаренные овощи в суп, посолите, поперчите и варите ещё 5 минут.

Готовый суп подавайте горячим, посыпав свежей зеленью.

Полезный совет:

Чтобы суп получился ароматнее, можно добавить немного паприки или копчёной паприки — она придаст блюду глубину вкуса.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

