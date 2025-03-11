Ленивые вареники в мультиварке — нежные, как облачко, готовим за 15 минут

Ленивые вареники — это не только вкусный, но и очень быстрый вариант завтрака или лёгкого обеда. В мультиварке они готовятся без хлопот: тесто замешивается за считанные минуты, а сам процесс варки полностью под контролем прибора — никакой "убегающей" воды!
Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.
Шаг 2. Протрите творог через сито (так вареники будут нежнее). Яйца слегка взбейте и смешайте с творогом, мукой, сахаром и солью. Вымесите тесто.
Шаг 3. Скатайте из теста 2-3 "колбаски", нарежьте их на кусочки шириной около 2 см.
Шаг 4. Включите мультиварку в режиме "Варка", "Макароны" или "Мультиповар" (160°C). Доведите до кипения 2 л воды, добавьте вареники и варите 5 минут после повторного закипания.
Шаг 5. Выложите готовые вареники шумовкой на тарелку и сразу подавайте с сметаной, мёдом или вареньем.
Ленивые вареники — отличная альтернатива утренней каше. Они сытные, но не тяжёлые, а благодаря творогу насыщают организм белком и кальцием.
Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии.
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