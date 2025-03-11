Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Курской области в отличие от Донбасса, врага не выдавливают, а уничтожают
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Плейлист короля: Карл III раскрыл, какая музыка его вдохновляет
Культура доносов: Герман-младший осадил Андреасяна, упрекнувшего Тарковского в диссидентстве
Грозный, но уязвимый? Почему "Адмирал Нахимов" зависит от поддержки с воздуха
Как вырастить сладкую и сочную редиску? Запомните эти 5 правил
Почувствуйте себя барменом: топ-5 супер-простых домашних ликёров, которые стоит попробовать
Как обычный массаж спасает от выпадения волос: несложный лайфхак
Заброшенная дача? Готовьтесь к штрафу до 50 тысяч рублей

Ленивые вареники в мультиварке — нежные, как облачко, готовим за 15 минут

1:35
Еда

Ленивые вареники — это не только вкусный, но и очень быстрый вариант завтрака или лёгкого обеда. В мультиварке они готовятся без хлопот: тесто замешивается за считанные минуты, а сам процесс варки полностью под контролем прибора — никакой "убегающей" воды!

Вареники
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вареники

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Творог 9% — 400 г
  • Мука — 2 ст. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — на кончике ножа

Как приготовить ленивые вареники в мультиварке?

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.
Шаг 2. Протрите творог через сито (так вареники будут нежнее). Яйца слегка взбейте и смешайте с творогом, мукой, сахаром и солью. Вымесите тесто.
Шаг 3. Скатайте из теста 2-3 "колбаски", нарежьте их на кусочки шириной около 2 см.
Шаг 4. Включите мультиварку в режиме "Варка", "Макароны" или "Мультиповар" (160°C). Доведите до кипения 2 л воды, добавьте вареники и варите 5 минут после повторного закипания.
Шаг 5. Выложите готовые вареники шумовкой на тарелку и сразу подавайте с сметаной, мёдом или вареньем.

Полезный совет:

Ленивые вареники — отличная альтернатива утренней каше. Они сытные, но не тяжёлые, а благодаря творогу насыщают организм белком и кальцием.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Новости спорта
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает Аудио 
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Домашние животные
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век Аудио 
Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка
Еда и рецепты
Эти постные котлеты исчезают быстрее мясных — гости не поверят, что внутри гречка Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров ВС РФ уже ведут бои в Судже. Нужно ли продвижение в Сумскую область? Любовь Степушова Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Панама, шляпа, кепка и бини: какие из этих шапок не стоит носить после 60 в холодное время года
Последние материалы
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Плейлист короля: Карл III раскрыл, какая музыка его вдохновляет
Культура доносов: Герман-младший осадил Андреасяна, упрекнувшего Тарковского в диссидентстве
Грозный, но уязвимый? Почему "Адмирал Нахимов" зависит от поддержки с воздуха
Ленивые вареники в мультиварке — нежные, как облачко, готовим за 15 минут
Как вырастить сладкую и сочную редиску? Запомните эти 5 правил
Почувствуйте себя барменом: топ-5 супер-простых домашних ликёров, которые стоит попробовать
Как обычный массаж спасает от выпадения волос: несложный лайфхак
Заброшенная дача? Готовьтесь к штрафу до 50 тысяч рублей
ТОП-5 самых ненавистных школьных предметов детей СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.