Ленивые вареники в мультиварке — нежные, как облачко, готовим за 15 минут

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые вареники — это не только вкусный, но и очень быстрый вариант завтрака или лёгкого обеда. В мультиварке они готовятся без хлопот: тесто замешивается за считанные минуты, а сам процесс варки полностью под контролем прибора — никакой "убегающей" воды!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вареники

Ингредиенты (на 4 порции):

Творог 9% — 400 г

— 400 г Мука — 2 ст. л.

— 2 ст. л. Яйца — 2 шт.

— 2 шт. Сахар — 2 ст. л.

— 2 ст. л. Соль — на кончике ножа

Как приготовить ленивые вареники в мультиварке?

Шаг 1. Подготовьте все ингредиенты.

Шаг 2. Протрите творог через сито (так вареники будут нежнее). Яйца слегка взбейте и смешайте с творогом, мукой, сахаром и солью. Вымесите тесто.

Шаг 3. Скатайте из теста 2-3 "колбаски", нарежьте их на кусочки шириной около 2 см.

Шаг 4. Включите мультиварку в режиме "Варка", "Макароны" или "Мультиповар" (160°C). Доведите до кипения 2 л воды, добавьте вареники и варите 5 минут после повторного закипания.

Шаг 5. Выложите готовые вареники шумовкой на тарелку и сразу подавайте с сметаной, мёдом или вареньем.

Полезный совет:

Ленивые вареники — отличная альтернатива утренней каше. Они сытные, но не тяжёлые, а благодаря творогу насыщают организм белком и кальцием.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. Вареники в XIX веке были известны также крестьянам Курской губернии.

