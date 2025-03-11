Вы когда-нибудь замечали, что ваш омлет больше похож на резиновую лепёшку, чем на нежное облако? Всё потому, что вы упускаете важную деталь, которая превращает обычные яйца в кулинарный шедевр.
Неважно, сколько раз вы пробовали — сегодня всё изменится!
Перегретая сковорода, слишком много молока и недостаточно взбивания — вот три главных врага идеального омлета. Но исправить их проще, чем кажется.
Оказывается, молоко делает омлет плотным, а не воздушным. Лучший вариант — добавить ложку воды. При нагревании она превратится в пар, который приподнимет яичную массу. А если хочется насыщенного вкуса — чайная ложка сливок сделает своё дело.
Теперь ваш омлет будет не просто вкусным, а по-настоящему воздушным. Больше никаких сухих и плоских блинов!
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.