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Мой омлет был не пышным до этого лайфхака: нежный, как в ресторане

2:05
Еда

Вы когда-нибудь замечали, что ваш омлет больше похож на резиновую лепёшку, чем на нежное облако? Всё потому, что вы упускаете важную деталь, которая превращает обычные яйца в кулинарный шедевр.

Омлет с брокколи и шпинатом
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Омлет с брокколи и шпинатом

Неважно, сколько раз вы пробовали — сегодня всё изменится!

Забудьте о старых ошибках

Перегретая сковорода, слишком много молока и недостаточно взбивания — вот три главных врага идеального омлета. Но исправить их проще, чем кажется.

Правильная подготовка — 50% успеха

  • Комнатная температура: яйца нельзя использовать сразу из холодильника. Холодные белки плохо взбиваются, а значит, воздушной текстуры не получится. Достаньте их заранее или подержите в тёплой воде.
  • Взбивание: забудьте про вилку! Используйте венчик или блендер, чтобы насытить массу воздухом. Взбивайте до появления пышной пены, напоминающей капучино.

Молоко будет лишним

Оказывается, молоко делает омлет плотным, а не воздушным. Лучший вариант — добавить ложку воды. При нагревании она превратится в пар, который приподнимет яичную массу. А если хочется насыщенного вкуса — чайная ложка сливок сделает своё дело.

Как правильно готовить?

  1. Сковорода - с толстым дном, нагретая, но не раскалённая.
  2. Масло - распределите тонким слоем, лучше кисточкой.
  3. Жарка - после заливки смеси сразу убавьте огонь и накройте крышкой. Пар создаст идеальную текстуру.
  4. Не мешайте! Лопатка только разрушит воздушность. Дайте омлету схватиться самостоятельно.
  5. Финальный штрих - через 4-5 минут снимите сковороду с плиты и оставьте под крышкой ещё минуту. Затем аккуратно сложите пополам — и наслаждайтесь нежнейшей текстурой.

Теперь ваш омлет будет не просто вкусным, а по-настоящему воздушным. Больше никаких сухих и плоских блинов!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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