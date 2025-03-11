Ваша кишечная флора в кризисе? Исправьте это за неделю

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

​Разнообразие растительных продуктов в рационе играет ключевую роль в поддержании здорового кишечного микробиома. Богатая клетчаткой пища способствует росту полезных бактерий, что укрепляет иммунитет и улучшает общее состояние организма.​

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запор кишечника

Почему разнообразие растений важно

Питательные вещества : Различные овощи, фрукты и злаки обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами.​

Пищевые волокна : Клетчатка служит пищей для полезных бактерий, поддерживая их баланс.​

Биологически активные соединения: Фитонутриенты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.​

Рекомендации для поддержания здорового микробиома:

Включайте в рацион разнообразные растительные продукты : Стремитесь к потреблению не менее 30 различных видов растений в неделю.​

Ограничьте потребление обработанных продуктов : Они могут негативно влиять на микробиоту кишечника.​

Регулярно употребляйте ферментированные продукты: Кефир, йогурт и квашеная капуста обогащают рацион пробиотиками.​

Поддержание разнообразного и сбалансированного питания способствует здоровью кишечника и всего организма в целом.

Уточнения

Микробиом (micro - "маленький", bios - "жизнь") — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.



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