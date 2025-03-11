Пицца с пышной корочкой и сочной серединкой: всё дело в одном простом шаге

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Представьте: хрустящая корочка, нежное тесто, тающий сыр и ароматная начинка… Но дома пицца почему-то получается то сырой, то сухой, а тесто напоминает картон. В чём секрет?

Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пицца

Оказывается, всё дело в одном простом шаге, который большинство упускает. Не нужно редких ингредиентов или особых навыков — только одна хитрость, которая меняет всё.

Секретное тесто: что добавить в воду?

Многие считают, что пицца требует долгого замеса и итальянских дрожжей. Но настоящий секрет — в воде. Обычную жидкость заменяем на газированную минералку!

Газы в воде создают пузырьки, которые при выпекании дают ту самую воздушность и хрустящую корочку. Просто добавьте минералку в привычный рецепт теста — и результат удивит.

Как сделать идеальный соус?

Ошибка многих — использовать только томатную пасту. Добавьте в неё:

1 чайную ложку мёда (он уберёт излишнюю кислотность),

щепотку сушёного орегано (для глубины вкуса).

Соус намазываем тонким слоем, оставляя 2 см от краёв. Так тесто не размокнет, а корочка будет хрустящей.

Выбираем правильный сыр

Моцарелла даёт тягучесть, а пармезан — насыщенный аромат. Идеальное сочетание — 50/50. Главное — натирать сыр самостоятельно. Готовые смеси часто содержат крахмал, из-за которого начинка становится "резиновой".

Перед выпеканием — ледяная вода!

Вот что упускают даже опытные кулинары. Перед отправкой в духовку пиццу нужно сбрызнуть ледяной водой из пульверизатора. Это создаст пар, который предотвратит пересыхание теста.

Как правильно запекать пиццу?

Духовку разогреваем до максимума.

Выпекаем на нижнем уровне 3-4 минуты.

Затем переключаем режим на гриль и держим ещё 2 минуты.

Результат? Идеальная пицца, от которой невозможно оторваться! Попробуйте этот метод — и доставка вам больше не понадобится.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

