Пицца с пышной корочкой и сочной серединкой: всё дело в одном простом шаге

Представьте: хрустящая корочка, нежное тесто, тающий сыр и ароматная начинка… Но дома пицца почему-то получается то сырой, то сухой, а тесто напоминает картон. В чём секрет?
Оказывается, всё дело в одном простом шаге, который большинство упускает. Не нужно редких ингредиентов или особых навыков — только одна хитрость, которая меняет всё.
Секретное тесто: что добавить в воду?
Многие считают, что пицца требует долгого замеса и итальянских дрожжей. Но настоящий секрет — в воде. Обычную жидкость заменяем на газированную минералку!
Газы в воде создают пузырьки, которые при выпекании дают ту самую воздушность и хрустящую корочку. Просто добавьте минералку в привычный рецепт теста — и результат удивит.
Как сделать идеальный соус?
Ошибка многих — использовать только томатную пасту. Добавьте в неё:
Соус намазываем тонким слоем, оставляя 2 см от краёв. Так тесто не размокнет, а корочка будет хрустящей.
Выбираем правильный сыр
Моцарелла даёт тягучесть, а пармезан — насыщенный аромат. Идеальное сочетание — 50/50. Главное — натирать сыр самостоятельно. Готовые смеси часто содержат крахмал, из-за которого начинка становится "резиновой".
Перед выпеканием — ледяная вода!
Вот что упускают даже опытные кулинары. Перед отправкой в духовку пиццу нужно сбрызнуть ледяной водой из пульверизатора. Это создаст пар, который предотвратит пересыхание теста.
Как правильно запекать пиццу?
Результат? Идеальная пицца, от которой невозможно оторваться! Попробуйте этот метод — и доставка вам больше не понадобится.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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