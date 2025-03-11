Борщ станет в 100 раз вкуснее: шеф-повара раскрыли тайну идеального рецепта — добавьте всего 5 штук

Каждая хозяйка имеет свой уникальный рецепт борща. Кто-то предпочитает копченые ребрышки и болгарский перец, а кто-то добавляет уксус или лимонную кислоту. Однако есть и другие способы сделать это блюдо ещё вкуснее.
Некоторые опытные повара рекомендуют использовать чернослив при приготовлении борща. Он придаст супу богатый вкус и приятную кислинку.
Перед добавлением чернослива замочите его в тёплой воде на 15 минут. Это поможет ему лучше раскрыть свой аромат.
Добавляйте сухофрукты, когда картофель почти сварится. Тщательно промойте чернослив перед тем, как положить его в кастрюлю.
Для трёхлитровой кастрюли достаточно 3-5 штук чернослива. Если у вас его нет, вы можете заменить его мёдом.
За 5 минут до окончания варки добавьте в борщ 2 чайные ложки мёда. Не забудьте также влить лимонный сок. Это придаст супу приятную кислинку и лёгкую сладость, которая обязательно понравится вашим близким.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.
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