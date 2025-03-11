Забудьте о капучино: корейский банановый латте — новый фаворит кофеманов

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

В Южной Корее в последнее время стал популярен кофе дальгона и латте с фруктовым молоком, например, банановым. Вы можете попробовать приготовить корейский банановый латте дома по рекомендации издания Parade.com.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Банановый латте

Что такое корейский банановый латте?

Этот напиток стал вирусным в Южной Корее. В магазинах шаговой доступности, таких как 7-Eleven, можно купить пластиковый стаканчик со льдом, пакетик готового кофе и бутылку или коробку бананового молока. Вы можете добавить кофе в лёд или сначала молоко, а затем кофе. Всё тщательно перемешать, вставить соломинку и наслаждаться сладким напитком.

Как приготовить корейский кофе с банановым молоком?

Этот напиток легко приготовить дома. Вам понадобится корейское банановое молоко, которое продаётся в упаковках по шесть маленьких коробок от Binggrae. Если вы не можете найти корейскую версию, подойдёт банановое молоко Sangaria Maroyaka или альтернатива от Almond Breeze. Также можно смешать спелый банан с молоком и сахаром для домашней версии.

Вам также понадобится кофе и чашка льда. Можно использовать бутылочный холодный кофе или кофе со льдом, или же приготовить порцию эспрессо. Некоторые предпочитают сначала добавить молоко, а затем кофе, чтобы насладиться каскадной эстетикой. Другие рекомендуют сначала добавить кофе, чтобы можно было регулировать количество молока по вкусу.

Соотношение кофе и бананового молока зависит от ваших предпочтений. Обычно используют три части кофе и одну часть молока. Если вы используете эспрессо, достаточно одной-двух порций, а затем добавьте столько молока, сколько вам нравится.

Хотя этот напиток может для кого-то не стать самым любимым из-за сладости, он легко готовится и может стать отличной альтернативой привычным видам кофе. Вы также можете экспериментировать с разными вкусами, используя клубничное, дынное или шоколадное молоко.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

