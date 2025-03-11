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Запечённая каша из трёх злаков с ягодами — завтрак, который стоит попробовать

1:37
Еда

Эта каша сочетает в себе три вида круп — пшено, рис и овсяные хлопья, которые делают текстуру нежной, а вкус — насыщенным. Добавление ягод придаёт свежесть и лёгкую кислинку, а сливки делают блюдо особенно нежным. Отличный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина!

Творожный пудинг
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пудинг

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Пшено — 1 стакан
  • Круглозерный рис — 1 стакан
  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Сливки 22% — 250 мл
  • Молоко — 180 мл
  • Свежезамороженные ягоды — 300 г
  • Соль, сахар — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовка ягод

  • Выложите ягоды в дуршлаг и оставьте в холодильнике на ночь, чтобы они разморозились.
  • Перед использованием обсушите их бумажными полотенцами.

2. Варка круп

  • Тщательно промойте рис и пшено.
  • В разных кастрюлях отварите их до полуготовности: рис — 10 минут, пшено — 15 минут.
  • Откиньте крупы на дуршлаг, затем переложите в миску.

3. Соединяем ингредиенты

  • Добавьте к пшену и рису овсяные хлопья.
  • Влейте молоко и сливки, посолите и подсластите по вкусу, перемешайте.

4. Завершающий этап

  • Добавьте размороженные ягоды, аккуратно перемешайте.
  • Переложите массу в керамический горшочек или разложите по порционным формам.
  • Запекайте в разогретой до 170°C духовке 15-20 минут под крышкой.

Уточнения

Ка́ша — жидкая или густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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