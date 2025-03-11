Запечённая каша из трёх злаков с ягодами — завтрак, который стоит попробовать

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта каша сочетает в себе три вида круп — пшено, рис и овсяные хлопья, которые делают текстуру нежной, а вкус — насыщенным. Добавление ягод придаёт свежесть и лёгкую кислинку, а сливки делают блюдо особенно нежным. Отличный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина!

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пудинг

Ингредиенты (на 8 порций)

Пшено — 1 стакан

Круглозерный рис — 1 стакан

Овсяные хлопья — 1 стакан

Сливки 22% — 250 мл

Молоко — 180 мл

Свежезамороженные ягоды — 300 г

Соль, сахар — по вкусу

Пошаговый рецепт

1. Подготовка ягод

Выложите ягоды в дуршлаг и оставьте в холодильнике на ночь, чтобы они разморозились.

Перед использованием обсушите их бумажными полотенцами.

2. Варка круп

Тщательно промойте рис и пшено.

В разных кастрюлях отварите их до полуготовности: рис — 10 минут, пшено — 15 минут.

Откиньте крупы на дуршлаг, затем переложите в миску.

3. Соединяем ингредиенты

Добавьте к пшену и рису овсяные хлопья.

Влейте молоко и сливки, посолите и подсластите по вкусу, перемешайте.

4. Завершающий этап

Добавьте размороженные ягоды, аккуратно перемешайте.

Переложите массу в керамический горшочек или разложите по порционным формам.

Запекайте в разогретой до 170°C духовке 15-20 минут под крышкой.

Уточнения

Ка́ша — жидкая или густоватая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

