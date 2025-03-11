Запечённая каша из трёх злаков с ягодами — завтрак, который стоит попробовать

Эта каша сочетает в себе три вида круп — пшено, рис и овсяные хлопья, которые делают текстуру нежной, а вкус — насыщенным. Добавление ягод придаёт свежесть и лёгкую кислинку, а сливки делают блюдо особенно нежным. Отличный вариант для сытного завтрака или лёгкого ужина!
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Творожный пудинг
Ингредиенты (на 8 порций)
Пшено — 1 стакан
Круглозерный рис — 1 стакан
Овсяные хлопья — 1 стакан
Сливки 22% — 250 мл
Молоко — 180 мл
Свежезамороженные ягоды — 300 г
Соль, сахар — по вкусу
Пошаговый рецепт
1. Подготовка ягод
Выложите ягоды в дуршлаг и оставьте в холодильнике на ночь, чтобы они разморозились.
Перед использованием обсушите их бумажными полотенцами.
2. Варка круп
Тщательно промойте рис и пшено.
В разных кастрюлях отварите их до полуготовности: рис — 10 минут, пшено — 15 минут.
Откиньте крупы на дуршлаг, затем переложите в миску.
3. Соединяем ингредиенты
Добавьте к пшену и рису овсяные хлопья.
Влейте молоко и сливки, посолите и подсластите по вкусу, перемешайте.