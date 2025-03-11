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Забытый вкус: готовим спагетти с тунцом по рецепту из 90-х — пальчики оближешь!

2:10
Еда

Среди множества кулинарных изысков, которые привлекают и молодых, и пожилых, особое место занимают спагетти с тунцом. Это простое и быстрое блюдо, которое готовится за считанные минуты. Несмотря на свою простоту, рецепт не требует большого количества ингредиентов и подходит даже для тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии.

Спагетти с анчоусами
Фото: flickr.com by Andrew Malone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с анчоусами

Однако настоящий рецепт спагетти с тунцом появился в 90-х годах и с тех пор претерпел множество изменений. Сегодня мы предлагаем вам вернуться к истокам и приготовить спагетти с тунцом по классическому рецепту, который был популярен в то время.

Ингредиенты:

  • Спагетти — 200 г
  • Консервированный тунец — 1 банка (200 г)
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Томатное пюре — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Соленые анчоусы (по желанию) — 2 шт.
  • Каперсы (по желанию) — 1 ст. л.
  • Оливки (по желанию) — 5-6 шт.

Приготовление:

  1. Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте.
  2. В небольшой кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне.
  3. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте его до золотистого цвета.
  4. Влейте томатное пюре и тушите 2-3 минуты, пока соус немного не загустеет.
  5. Откройте банку с консервированным тунцом и добавьте его в кастрюлю. Тщательно перемешайте, чтобы тунец прогрелся и соединился с соусом.
  6. Приправьте соус солью по вкусу, учитывая, что тунец уже может быть соленым.
  7. Слейте воду с готовых спагетти и добавьте их в кастрюлю с соусом. Хорошо перемешайте, чтобы спагетти равномерно покрылись соусом.
  8. Если хотите, добавьте в блюдо нарезанные соленые анчоусы, каперсы и оливки. Это придаст спагетти пикантный вкус.

Вот и всё! Вкусные и ароматные спагетти с тунцом готовы. Подавайте их горячими, украсив свежей зеленью или тертым сыром по желанию.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto — «тонкая бечёвка; шпагат») — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50—75 см и диаметром около 2 мм.
 

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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