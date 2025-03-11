Этот сыр укрепит кости и нервы: 8 видов, которые можно есть каждый день!

3:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о здоровом питании, молочные продукты часто становятся предметом споров. Особенно это касается сыра — одного из самых противоречивых продуктов. Споры касаются его влияния на организм, переносимости лактозы и возможности употребления в ежедневном рационе для достижения фитнес-целей. Издание Women's Health обратилось к ведущим специалистам, чтобы разобраться в этих вопросах и предоставить актуальную информацию по этому поводу.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сыр

Полезные свойства сыра

Несмотря на распространённые мифы, сыр может быть полезным продуктом при правильном употреблении. Недавние исследования показывают, что ферментация, используемая при производстве сыра, может смягчить воздействие насыщенных жиров на организм.

Источник кальция . Сыр — один из лучших источников кальция, необходимого для здоровья костей, особенно для детей, пожилых людей и женщин в период перименопаузы.

. Сыр — один из лучших источников кальция, необходимого для здоровья костей, особенно для детей, пожилых людей и женщин в период перименопаузы. Богат белком. Многие сорта сыра содержат высококачественный белок, который важен для построения и восстановления тканей, а также для выработки энергии и правильного функционирования нервной системы.

Многие сорта сыра содержат высококачественный белок, который важен для построения и восстановления тканей, а также для выработки энергии и правильного функционирования нервной системы. Пробиотики для кишечника. Некоторые виды выдержанного сыра содержат пробиотики, полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника. Это может способствовать улучшению пищеварения и укреплению иммунитета.

8 самых полезных сыров

Если вы хотите включить сыр в свой рацион, важно выбирать наиболее полезные сорта. Вот восемь вариантов, которые стоит рассмотреть:

Творог - содержит мало насыщенных жиров и соли, богат белком и универсален в использовании. Фета - изготавливается из овечьего молока, что делает его подходящим для людей с непереносимостью лактозы. Моцарелла - содержит меньше насыщенных жиров по сравнению с другими сортами, а также меньше соли. Панир - отличный выбор для вегетарианцев, так как производится без использования животного сычужного фермента. Рикотта - содержит мало жира и много кальция, а также витамин А, полезный для кожи, зрения и иммунной системы. Пармезан - богат кальцием и фосфором, а также содержит мало лактозы, что делает его подходящим для людей с непереносимостью. Чеддер - богат белком и кальцием, но содержит больше насыщенных жиров по сравнению с некоторыми другими сортами. Швейцарский сыр - содержит много белка и кальция, а также имеет низкое содержание лактозы.

Сыр может быть полезным и вкусным дополнением к вашему рациону, если выбирать правильные сорта и употреблять его в умеренных количествах. При выборе сыра обращайте внимание на его состав, содержание жира и соли, а также на индивидуальные особенности вашего организма. Проконсультируйтесь с диетологом, чтобы подобрать оптимальный вариант для вашего здоровья и фитнес-целей.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

