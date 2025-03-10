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Фрукты или нечто большее: что на самом деле скрывается за винными дегустационными заметками?

2:40
Еда

От "выраженной фруктовости" до "ноток пряностей" — как дегустационные заметки помогают нам понять вино, которое мы собираемся попробовать?

Бокалы, вино
Фото: commons.wikimedia.org by FXR (aka Soundz'FX), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бокалы, вино

В мире виноделия дегустационные заметки играют важную роль. Они помогают нам лучше понять и оценить вино, которое мы собираемся налить в бокал. Однако, несмотря на разнообразие используемых терминов и описаний, часто можно заметить, что многие заметки сосредоточены на фруктовых нотках.

Основная формула таких заметок — "фрукты + восторженные прилагательные". Это создаёт впечатление, что главная ценность вина заключается в его фруктовой насыщенности. Виноград в этом контексте становится своего рода "Рори Бремнером" фруктового мира, способным создавать иллюзию других фруктов.

Хотя выявление ассоциаций с фруктами может быть полезным способом вспомнить, что вам понравилось в вине, авторам The Guardian гораздо больше нравятся описания, выходящие за рамки фруктовых ноток. Например, "щепотка специй" в насыщенном красном вине из Мон-Ванту на юге Роны.

Под специями чаще всего подразумевается свежемолотый перец. В вине действительно может присутствовать мощное соединение, известное как ротундон. Это соединение содержится в определённых сортах винограда, таких как сира (шираз) и грюнер вельтлинер, которые часто имеют аромат и вкус белого перца.

Другие специи, которые можно найти в вине, такие как ваниль и корица, происходят от ванилина, который можно обнаружить в дубовых бочках. Имбирь, в свою очередь, является характерной нотой в гевюрцтраминере благодаря ароматическому соединению цитралю.

Однако авторы материала не хотят отказываться от описаний, которые не имеют научного обоснования. Например, в хересе фино нет умами, но в винах с тонкими мармеладными, солёно-ореховыми или заквасочно-хлебными нотками действительно ощущается нечто подобное.

Ещё один интересный термин для дегустации вина — "минеральный". Многие виноделы считают, что концепция "минеральности" в вине является антинаучной или научно безграмотной. Однако эксперты находят этот термин очень полезным. Он помогает приблизиться к определённым ощущениям, выходящим за рамки фруктов, специй или сладости. Эти ощущения можно найти среди цитрусовых, стальности, терпкости и текучести безупречного шардоне Вильяма Февра.

Уточнения

Вино́ (др -греч. μέθυ, лат. vinum) — алкогольный напиток, полученный путём полного (или частичного) сбраживания свежего винограда, дроблёного (или нет), или виноградного сусла.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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