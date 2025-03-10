Постный кекс без молока и яиц — нежный, ароматный и воздушный

Этот кекс — настоящая находка для постящегося и тех, кто избегает молочных продуктов. Он получается мягким, ароматным, с приятной влажной текстурой и лёгкими нотками меда и орехов. А если покрыть его шоколадной глазурью и украсить грецкими орехами, он станет отличным угощением даже для праздничного стола!
1. Готовим сироп
2. Делаем тесто
3. Добавляем орехи
4. Выпекаем кекс
5. Подача
Если разрезать остывший кекс на два пласта и прослоить кисловатым джемом (апельсиновым, брусничным, клюквенным), он станет плотнее и напомнит коврижку. После этого достаточно завернуть его в фольгу и убрать в холодильник на час.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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