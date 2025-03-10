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Постный кекс без молока и яиц — нежный, ароматный и воздушный

2:15
Еда

Этот кекс — настоящая находка для постящегося и тех, кто избегает молочных продуктов. Он получается мягким, ароматным, с приятной влажной текстурой и лёгкими нотками меда и орехов. А если покрыть его шоколадной глазурью и украсить грецкими орехами, он станет отличным угощением даже для праздничного стола!

Кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кекс

Ингредиенты (на 8 порций)

  • Сахар — 180 г
  • Питьевая вода — 230 мл
  • Рафинированное подсолнечное масло — 100 мл
  • Мед — 70 г
  • Мука — 250 г
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Грецкие орехи (очищенные) — 70 г

Пошаговый рецепт приготовления

1. Готовим сироп

  • В небольшой кастрюле смешайте сахар, воду и мед.
  • Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, нагревайте, пока сахар и мед полностью не растворятся.
  • Снимите с огня и дайте сиропу остыть до 30°C.

2. Делаем тесто

  • В большую миску просейте муку, разрыхлитель и какао-порошок.
  • Влейте тёплый медовый сироп и подсолнечное масло, тщательно перемешайте до однородности.

3. Добавляем орехи

  • Грецкие орехи крупно порубите ножом и вмешайте в тесто.
  • Форму для кекса застелите пергаментом.

4. Выпекаем кекс

  • Переложите тесто в подготовленную форму.
  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 40 минут.
  • Дайте немного остыть в форме, затем переложите на решётку.

5. Подача

  • Кекс можно подать тёплым или полностью остывшим.
  • Для праздничного варианта украсьте шоколадной глазурью и грецкими орехами.

Хитрость для особенной текстуры

Если разрезать остывший кекс на два пласта и прослоить кисловатым джемом (апельсиновым, брусничным, клюквенным), он станет плотнее и напомнит коврижку. После этого достаточно завернуть его в фольгу и убрать в холодильник на час.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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