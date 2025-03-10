Таджикский плов в казане — рассыпчатый, ароматный и невероятно вкусный

Таджикский плов — это насыщенное и ароматное блюдо, которое готовится из говядины с добавлением нута и традиционных специй. Казан здесь играет ключевую роль, ведь именно он помогает сохранить сочность мяса, равномерно прогреть ингредиенты и создать ту самую рассыпчатую текстуру риса. Готовы освоить этот рецепт? Тогда следуйте пошаговой инструкции!
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов
Ингредиенты на 8 порций
Говядина — 1 кг
Рис длиннозерный — 800 г
Нут — 200 г
Лук репчатый — 300 г
Морковь — 400 г
Чеснок — 2 головки
Масло растительное — 300 мл
Куркума — 1 ч. л.
Зира — 1 ч. л.
Барбарис — 1 ч. л.
Стручковый перец острый — 1 шт.
Чёрный молотый перец и соль — по вкусу
Пошаговый процесс приготовления
1. Подготовка ингредиентов
Замочите нут в холодной воде на 4 часа.
Промойте рис, меняя воду до прозрачности, затем замочите его на 1 час.
Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой.
Чеснок очистите от внешней шелухи, не разделяя на зубчики.