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Таджикский плов в казане — рассыпчатый, ароматный и невероятно вкусный

3:00
Еда

Таджикский плов — это насыщенное и ароматное блюдо, которое готовится из говядины с добавлением нута и традиционных специй. Казан здесь играет ключевую роль, ведь именно он помогает сохранить сочность мяса, равномерно прогреть ингредиенты и создать ту самую рассыпчатую текстуру риса. Готовы освоить этот рецепт? Тогда следуйте пошаговой инструкции!

плов
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
плов

Ингредиенты на 8 порций

  • Говядина — 1 кг
  • Рис длиннозерный — 800 г
  • Нут — 200 г
  • Лук репчатый — 300 г
  • Морковь — 400 г
  • Чеснок — 2 головки
  • Масло растительное — 300 мл
  • Куркума — 1 ч. л.
  • Зира — 1 ч. л.
  • Барбарис — 1 ч. л.
  • Стручковый перец острый — 1 шт.
  • Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

1. Подготовка ингредиентов

  • Замочите нут в холодной воде на 4 часа.
  • Промойте рис, меняя воду до прозрачности, затем замочите его на 1 час.
  • Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой.
  • Чеснок очистите от внешней шелухи, не разделяя на зубчики.
  • Говядину порежьте небольшими кубиками (примерно 2x2 см).

2. Обжарка овощей

  • В раскалённый казан влейте масло, разогрейте его.
  • Обжарьте лук и морковь до румяного цвета, постоянно помешивая.

3. Добавление мяса и специй

  • Выложите в казан говядину, обжаривайте её до золотистой корочки.
  • Всыпьте куркуму, зиру и барбарис, перемешайте и тушите зирвак ещё 5 минут.

4. Варка зирвака с нутом

  • Влейте 1,5 литра кипятка, посолите и поперчите.
  • Добавьте промытый нут, накройте крышкой и тушите на среднем огне 30 минут.

5. Добавление риса

  • Откиньте рис на сито, затем ровным слоем выложите поверх мяса и нута.
  • Через шумовку влейте 400-500 мл кипятка (вода должна покрывать рис на 1 см).

6. Финальная доводка плова

  • Посолите воду, если необходимо.
  • Готовьте на слабом огне 10 минут, затем аккуратно перемешайте рис и соберите его горкой.
  • Сделайте глубокие проколы ложкой, вдавите в плов чеснок и острый перчик.
  • Закройте казан и оставьте на минимальном огне на 20 минут.

Готово! Дайте плову немного настояться под крышкой, затем аккуратно перемешайте и подавайте горячим.

Почему плов готовят в чугунном казане?

Казан удерживает тепло и прогревает ингредиенты равномерно. В нём плов не варится, а томится, что делает его особенно рассыпчатым и ароматным.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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