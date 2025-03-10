Таджикский плов в казане — рассыпчатый, ароматный и невероятно вкусный

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Таджикский плов — это насыщенное и ароматное блюдо, которое готовится из говядины с добавлением нута и традиционных специй. Казан здесь играет ключевую роль, ведь именно он помогает сохранить сочность мяса, равномерно прогреть ингредиенты и создать ту самую рассыпчатую текстуру риса. Готовы освоить этот рецепт? Тогда следуйте пошаговой инструкции!

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain плов

Ингредиенты на 8 порций

Говядина — 1 кг

Рис длиннозерный — 800 г

Нут — 200 г

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 400 г

Чеснок — 2 головки

Масло растительное — 300 мл

Куркума — 1 ч. л.

Зира — 1 ч. л.

Барбарис — 1 ч. л.

Стручковый перец острый — 1 шт.

Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

1. Подготовка ингредиентов

Замочите нут в холодной воде на 4 часа.

Промойте рис, меняя воду до прозрачности, затем замочите его на 1 час.

Нарежьте лук полукольцами, морковь — соломкой.

Чеснок очистите от внешней шелухи, не разделяя на зубчики.

Говядину порежьте небольшими кубиками (примерно 2x2 см).

2. Обжарка овощей

В раскалённый казан влейте масло, разогрейте его.

Обжарьте лук и морковь до румяного цвета, постоянно помешивая.

3. Добавление мяса и специй

Выложите в казан говядину, обжаривайте её до золотистой корочки.

Всыпьте куркуму, зиру и барбарис, перемешайте и тушите зирвак ещё 5 минут.

4. Варка зирвака с нутом

Влейте 1,5 литра кипятка, посолите и поперчите.

Добавьте промытый нут, накройте крышкой и тушите на среднем огне 30 минут.

5. Добавление риса

Откиньте рис на сито, затем ровным слоем выложите поверх мяса и нута.

Через шумовку влейте 400-500 мл кипятка (вода должна покрывать рис на 1 см).

6. Финальная доводка плова

Посолите воду, если необходимо.

Готовьте на слабом огне 10 минут, затем аккуратно перемешайте рис и соберите его горкой.

Сделайте глубокие проколы ложкой, вдавите в плов чеснок и острый перчик.

Закройте казан и оставьте на минимальном огне на 20 минут.

Готово! Дайте плову немного настояться под крышкой, затем аккуратно перемешайте и подавайте горячим.

Почему плов готовят в чугунном казане?

Казан удерживает тепло и прогревает ингредиенты равномерно. В нём плов не варится, а томится, что делает его особенно рассыпчатым и ароматным.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

