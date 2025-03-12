Перемешать, запечь, влюбиться: самый простой рецепт нежной творожной запеканки без муки

Хотите приготовить полезную и вкусную запеканку, которая станет отличным завтраком или легким десертом? Этот рецепт идеально подойдет тем, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых сладостей.
В отличие от классической творожной запеканки, здесь нет муки, но структура остается воздушной и мягкой.
В глубокой миске смешайте творог, яйца, мед и натуральный йогурт. Перетрите массу до однородной консистенции, чтобы запеканка получилась нежной.
Введите манку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут — манка набухнет, и текстура станет еще мягче.
Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Выложите творожную массу, разровняйте и отправьте в духовку на 35-40 минут.
Запеканка должна стать румяной, а при прокалывании шпажкой не оставлять следов сырого теста. Дайте ей немного остыть, затем аккуратно достаньте из формы.
Эта запеканка станет отличным вариантом для завтрака или перекуса. Она легкая, сытная и прекрасно сочетается с йогуртом, ягодами или орехами.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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