Перемешать, запечь, влюбиться: самый простой рецепт нежной творожной запеканки без муки

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить полезную и вкусную запеканку, которая станет отличным завтраком или легким десертом? Этот рецепт идеально подойдет тем, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых сладостей.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожный пудинг

В отличие от классической творожной запеканки, здесь нет муки, но структура остается воздушной и мягкой.

Ингредиенты

500 г творога (лучше 5% жирности)

2 яйца

2 ст. ложки манки

2 ст. ложки натурального йогурта

2 ст. ложки меда или подсластителя по вкусу

1 ч. ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Ваниль или корица по желанию

Как приготовить

Подготовка теста

В глубокой миске смешайте творог, яйца, мед и натуральный йогурт. Перетрите массу до однородной консистенции, чтобы запеканка получилась нежной.

Добавление сухих ингредиентов

Введите манку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут — манка набухнет, и текстура станет еще мягче.

Форма и выпекание

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Выложите творожную массу, разровняйте и отправьте в духовку на 35-40 минут.

Готовность и подача

Запеканка должна стать румяной, а при прокалывании шпажкой не оставлять следов сырого теста. Дайте ей немного остыть, затем аккуратно достаньте из формы.

Полезные советы

Чтобы сделать запеканку еще более полезной, добавьте горсть ягод или измельченные орехи.

Если любите сладкие десерты, используйте немного больше меда или замените его на сироп топинамбура.

Для легкой цитрусовой нотки добавьте в тесто цедру лимона или апельсина.

Эта запеканка станет отличным вариантом для завтрака или перекуса. Она легкая, сытная и прекрасно сочетается с йогуртом, ягодами или орехами.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

