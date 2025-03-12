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Перемешать, запечь, влюбиться: самый простой рецепт нежной творожной запеканки без муки

2:09
Еда

Хотите приготовить полезную и вкусную запеканку, которая станет отличным завтраком или легким десертом? Этот рецепт идеально подойдет тем, кто следит за питанием, но не готов отказываться от любимых сладостей.

Творожный пудинг
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожный пудинг

В отличие от классической творожной запеканки, здесь нет муки, но структура остается воздушной и мягкой.

Ингредиенты

  • 500 г творога (лучше 5% жирности)
  • 2 яйца
  • 2 ст. ложки манки
  • 2 ст. ложки натурального йогурта
  • 2 ст. ложки меда или подсластителя по вкусу
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Ваниль или корица по желанию

Как приготовить

Подготовка теста

В глубокой миске смешайте творог, яйца, мед и натуральный йогурт. Перетрите массу до однородной консистенции, чтобы запеканка получилась нежной.

Добавление сухих ингредиентов

Введите манку, разрыхлитель и щепотку соли. Перемешайте и оставьте тесто на 10 минут — манка набухнет, и текстура станет еще мягче.

Форма и выпекание

Разогрейте духовку до 180°C. Форму для запекания смажьте небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Выложите творожную массу, разровняйте и отправьте в духовку на 35-40 минут.

Готовность и подача

Запеканка должна стать румяной, а при прокалывании шпажкой не оставлять следов сырого теста. Дайте ей немного остыть, затем аккуратно достаньте из формы.

Полезные советы

  • Чтобы сделать запеканку еще более полезной, добавьте горсть ягод или измельченные орехи.
  • Если любите сладкие десерты, используйте немного больше меда или замените его на сироп топинамбура.
  • Для легкой цитрусовой нотки добавьте в тесто цедру лимона или апельсина.

Эта запеканка станет отличным вариантом для завтрака или перекуса. Она легкая, сытная и прекрасно сочетается с йогуртом, ягодами или орехами.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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