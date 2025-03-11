Хотите кашу без горечи? Попробуйте этот хитрый трюк — быстро, просто и бесплатно

Пшено — вкусная и полезная крупа, но если его неправильно обработать, оно может горчить. Всё дело в натуральных маслах, содержащихся в зёрнах: при длительном хранении они начинают окисляться, из-за чего появляется неприятный привкус.
К счастью, избавиться от горечи можно всего за пару минут!
Способ 1: Обработка кипятком
Способ 2: Обжарка на сковороде
Этот метод не только избавит от горечи, но и сделает кашу ещё вкуснее — с лёгким ореховым привкусом.
Теперь ваша пшёнка никогда не будет горчить!
Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
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