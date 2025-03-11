Хотите кашу без горечи? Попробуйте этот хитрый трюк — быстро, просто и бесплатно

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Пшено — вкусная и полезная крупа, но если его неправильно обработать, оно может горчить. Всё дело в натуральных маслах, содержащихся в зёрнах: при длительном хранении они начинают окисляться, из-за чего появляется неприятный привкус.

К счастью, избавиться от горечи можно всего за пару минут!

Два способа убрать горечь из пшена

Способ 1: Обработка кипятком

Залейте пшено кипящей водой и оставьте на несколько минут. Затем слейте воду и промойте крупу ещё раз. После этого можно варить кашу — горечь исчезнет!

Способ 2: Обжарка на сковороде

Переберите крупу, убрав мусор. Выложите на сухую, разогретую сковороду. Постоянно помешивайте и обжаривайте 3-5 минут. После этого можно варить как обычно — пшено получится ароматным и вкусным!

Этот метод не только избавит от горечи, но и сделает кашу ещё вкуснее — с лёгким ореховым привкусом.

Теперь ваша пшёнка никогда не будет горчить!

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.

