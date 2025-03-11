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Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий

1:05
Еда

Некоторые хозяйки принципиально не добавляют соду в тесто для оладий, считая её бесполезной или портящей вкус. Но это заблуждение! Сода играет ключевую роль в создании воздушной текстуры, если использовать её правильно.

оладья с черникой
Фото: freepik by azerbaijan_stockers
оладья с черникой

О чём нужно помнить при добавлении соды в тесто?

Сода работает только с кислой средой — если в тесте нет кефира, лимонного сока или сметаны, нужно погасить соду уксусом.

Если тесто на кефире — уксус тоже поможет — он гарантированно запустит процесс реакции и сделает оладьи пышными.

Как правильно добавить?

  1. Всыпать соду в миску с тестом.
  2. Добавить несколько капель уксуса прямо в тесто.
  3. Сразу перемешать — масса начнёт "пузыриться".

Сколько соды нужно?

2/3 чайной ложки на 500 мл теста — этого достаточно, чтобы оладьи поднялись, но не имели привкуса соды.

Теперь ваши оладьи станут высокими, пышными и воздушными — попробуйте этот трюк и убедитесь сами!

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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