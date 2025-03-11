Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые хозяйки принципиально не добавляют соду в тесто для оладий, считая её бесполезной или портящей вкус. Но это заблуждение! Сода играет ключевую роль в создании воздушной текстуры, если использовать её правильно.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers оладья с черникой

О чём нужно помнить при добавлении соды в тесто?

Сода работает только с кислой средой — если в тесте нет кефира, лимонного сока или сметаны, нужно погасить соду уксусом.

Если тесто на кефире — уксус тоже поможет — он гарантированно запустит процесс реакции и сделает оладьи пышными.

Как правильно добавить?

Всыпать соду в миску с тестом. Добавить несколько капель уксуса прямо в тесто. Сразу перемешать — масса начнёт "пузыриться".

Сколько соды нужно?

2/3 чайной ложки на 500 мл теста — этого достаточно, чтобы оладьи поднялись, но не имели привкуса соды.

Теперь ваши оладьи станут высокими, пышными и воздушными — попробуйте этот трюк и убедитесь сами!

Уточнения

Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.

