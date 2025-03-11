Как заставить соду работать в тесте? Простая хитрость для идеальных оладий

Некоторые хозяйки принципиально не добавляют соду в тесто для оладий, считая её бесполезной или портящей вкус. Но это заблуждение! Сода играет ключевую роль в создании воздушной текстуры, если использовать её правильно.
Сода работает только с кислой средой — если в тесте нет кефира, лимонного сока или сметаны, нужно погасить соду уксусом.
Если тесто на кефире — уксус тоже поможет — он гарантированно запустит процесс реакции и сделает оладьи пышными.
Как правильно добавить?
Сколько соды нужно?
2/3 чайной ложки на 500 мл теста — этого достаточно, чтобы оладьи поднялись, но не имели привкуса соды.
Теперь ваши оладьи станут высокими, пышными и воздушными — попробуйте этот трюк и убедитесь сами!
Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты.
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