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Нежнейший омлет-суфле за 10 минут: попробуйте этот способ

1:07
Еда

Многие мечтают приготовить пышный, воздушный омлет, но он почему-то опадает и становится плоским. Оказывается, весь секрет — в раздельном взбивании белков и желтков. Такой способ позволяет получить омлет-суфле — нежнейший, словно облако.

Испанский омлет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Испанский омлет

Как приготовить омлет-суфле?

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца
  • 1 ч. л. сахарного песка
  • Щепотка соли
  • Немного растительного масла

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. В белки добавьте сахар и взбейте миксером, пока не появятся устойчивые пики (как у безе).
  3. Желтки посолите и слегка взбейте вилкой.
  4. Осторожно соедините белки с желтками, перемешивая плавными движениями.
  5. Выложите смесь на разогретую сковороду с маслом, накройте крышкой.
  6. Готовьте на минимальном огне 4 минуты, затем переверните, накройте снова и подержите ещё 2 минуты.

Всего 10 минут, и у вас на тарелке невероятно нежный, воздушный омлет-суфле, который буквально тает во рту!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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