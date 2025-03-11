Нежнейший омлет-суфле за 10 минут: попробуйте этот способ

Многие мечтают приготовить пышный, воздушный омлет, но он почему-то опадает и становится плоским. Оказывается, весь секрет — в раздельном взбивании белков и желтков. Такой способ позволяет получить омлет-суфле — нежнейший, словно облако.
Ингредиенты:
Приготовление:
Всего 10 минут, и у вас на тарелке невероятно нежный, воздушный омлет-суфле, который буквально тает во рту!
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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