Нежнейший омлет-суфле за 10 минут: попробуйте этот способ

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие мечтают приготовить пышный, воздушный омлет, но он почему-то опадает и становится плоским. Оказывается, весь секрет — в раздельном взбивании белков и желтков. Такой способ позволяет получить омлет-суфле — нежнейший, словно облако.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Испанский омлет

Как приготовить омлет-суфле?

Ингредиенты:

2 куриных яйца

1 ч. л. сахарного песка

Щепотка соли

Немного растительного масла

Приготовление:

Отделите белки от желтков. В белки добавьте сахар и взбейте миксером, пока не появятся устойчивые пики (как у безе). Желтки посолите и слегка взбейте вилкой. Осторожно соедините белки с желтками, перемешивая плавными движениями. Выложите смесь на разогретую сковороду с маслом, накройте крышкой. Готовьте на минимальном огне 4 минуты, затем переверните, накройте снова и подержите ещё 2 минуты.

Всего 10 минут, и у вас на тарелке невероятно нежный, воздушный омлет-суфле, который буквально тает во рту!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

