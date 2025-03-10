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Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова

1:31
Еда

Любители сала знают, что "генеральское" сало — это особый деликатес, который буквально тает во рту. Его отличает нежная мясная прослойка, похожая на лампасы, а также особый маринад, который делает вкус просто незабываемым.

Сало
Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сало

Как приготовить "генеральское" сало?

Ингредиенты:

  • 1 кг сала (с мясными прослойками)
  • Горчица — 60-70 г
  • Чеснок — 40-50 г
  • Лавровый лист — 5-6 шт.
  • Молотый чёрный и душистый перец
  • Подкопчённая паприка
  • Соевый соус — несколько капель
  • Соль — 25 г на 1 литр воды

Процесс приготовления:

Вымачивание:

  • Разведите соль в воде (25 г на 1 литр), замочите сало на 4-6 часов.
  • Достаньте и обсушите полотенцем.

Маринад:

  • Обильно натрите сало горчицей, молотым перцем, чесноком, паприкой и соевым соусом.
  • Сложите сало пополам (кожей наружу), внутрь положите лавровый лист.
  • Оставьте мариноваться 4-6 часов.

Запекание:

  • Заверните сало в фольгу, запекайте 40 минут при 190°C.
  • Разверните фольгу, проверьте румяную корочку.
  • Если нужно, подрумяньте ещё 10-12 минут при 200°C.

Результат: нежнейшее, ароматное сало с аппетитной корочкой, которое просто невозможно оторваться!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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