Любители сала знают, что "генеральское" сало — это особый деликатес, который буквально тает во рту. Его отличает нежная мясная прослойка, похожая на лампасы, а также особый маринад, который делает вкус просто незабываемым.
Вымачивание:
Маринад:
Запекание:
Результат: нежнейшее, ароматное сало с аппетитной корочкой, которое просто невозможно оторваться!
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.