Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители сала знают, что "генеральское" сало — это особый деликатес, который буквально тает во рту. Его отличает нежная мясная прослойка, похожая на лампасы, а также особый маринад, который делает вкус просто незабываемым.

Фото: Own work by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сало

Как приготовить "генеральское" сало?

Ингредиенты:

1 кг сала (с мясными прослойками)

Горчица — 60-70 г

Чеснок — 40-50 г

Лавровый лист — 5-6 шт.

Молотый чёрный и душистый перец

Подкопчённая паприка

Соевый соус — несколько капель

Соль — 25 г на 1 литр воды

Процесс приготовления:

Вымачивание:

Разведите соль в воде (25 г на 1 литр), замочите сало на 4-6 часов.

Достаньте и обсушите полотенцем.

Маринад:

Обильно натрите сало горчицей, молотым перцем, чесноком, паприкой и соевым соусом.

Сложите сало пополам (кожей наружу), внутрь положите лавровый лист.

Оставьте мариноваться 4-6 часов.

Запекание:

Заверните сало в фольгу, запекайте 40 минут при 190°C.

Разверните фольгу, проверьте румяную корочку.

Если нужно, подрумяньте ещё 10-12 минут при 200°C.

Результат: нежнейшее, ароматное сало с аппетитной корочкой, которое просто невозможно оторваться!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой мягкий подкожный животный жир (при отсутствии уточнения обычно подразумевается свиное сало), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.

