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Секрет вкуснейшей тушёной капусты раскрыт: эти 3 ингредиента творят кулинарную магию

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Еда

Многие считают, что классическая тушёная капуста не нуждается в изменениях, но это не так! Всего три дополнительных ингредиента способны сделать блюдо нежнее, ароматнее и ярче.

Тушёная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушёная капуста

Что добавить в тушёную капусту

Сливочное масло — делает блюдо более насыщенным и мягким. Достаточно пары кусочков, чтобы капуста приобрела бархатистую текстуру и нежный вкус.

Болгарский перец — добавляет сладкие нотки и делает блюдо более сочным. Для любителей пикантности можно ввести перчик чили.

Специи — не "перебьют" вкус, а наоборот, раскроют его с новой стороны. Отлично подойдут:

  • Смесь перцев
  • Свежая зелень
  • Кориандр
  • Молотые ягоды можжевельника — придадут лёгкий пряный оттенок.

Попробуйте этот способ, и ваша тушёная капуста засверкает новыми красками!

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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