Секрет вкуснейшей тушёной капусты раскрыт: эти 3 ингредиента творят кулинарную магию

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что классическая тушёная капуста не нуждается в изменениях, но это не так! Всего три дополнительных ингредиента способны сделать блюдо нежнее, ароматнее и ярче.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная капуста

Что добавить в тушёную капусту

Сливочное масло — делает блюдо более насыщенным и мягким. Достаточно пары кусочков, чтобы капуста приобрела бархатистую текстуру и нежный вкус.

Болгарский перец — добавляет сладкие нотки и делает блюдо более сочным. Для любителей пикантности можно ввести перчик чили.

Специи — не "перебьют" вкус, а наоборот, раскроют его с новой стороны. Отлично подойдут:

Смесь перцев

Свежая зелень

Кориандр

Молотые ягоды можжевельника — придадут лёгкий пряный оттенок.

Попробуйте этот способ, и ваша тушёная капуста засверкает новыми красками!

Уточнения

Краснокочанная капуста — овощная культура с характерной красно-фиолетовой окраской листьев, распространённый пищевой продукт.

