Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё

Кляр делает блюда хрустящими, аппетитными и золотистыми, но если приготовить его неправильно, он может отваливаться, стекать или становиться липким. Повар Юлия Архипова раскрыла главные секреты, как добиться идеальной текстуры и вкуса.
Чтобы кляр не стекал и лучше держался, перед обмакиванием обваляйте продукт в смеси муки и картофельного крахмала. Это создаст лёгкую "подложку", которая улучшит сцепление.
Добавьте немного газировки в тесто — пузырьки воздуха сделают его более лёгким и хрустящим. Минералка отлично подходит для темпуры и других лёгких панировок.
Коньяк, водка, пиво или вино делают корочку более хрустящей и предотвращают впитывание жира. Водка быстро испаряется при жарке, оставляя воздушную, но плотную текстуру.
Совет: если не хотите использовать алкоголь, попробуйте ледяную воду — она тоже поможет создать лёгкий, хрустящий эффект.
Теперь ваш кляр будет идеальным! Попробуйте эти приёмы, и блюда получатся как в лучших ресторанах.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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