Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Кляр делает блюда хрустящими, аппетитными и золотистыми, но если приготовить его неправильно, он может отваливаться, стекать или становиться липким. Повар Юлия Архипова раскрыла главные секреты, как добиться идеальной текстуры и вкуса.

Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыба в кляре

1. Мука + крахмал = надёжное сцепление

Чтобы кляр не стекал и лучше держался, перед обмакиванием обваляйте продукт в смеси муки и картофельного крахмала. Это создаст лёгкую "подложку", которая улучшит сцепление.

2. Газированная минералка для воздушности

Добавьте немного газировки в тесто — пузырьки воздуха сделают его более лёгким и хрустящим. Минералка отлично подходит для темпуры и других лёгких панировок.

3. Алкоголь для лучшей корочки

Коньяк, водка, пиво или вино делают корочку более хрустящей и предотвращают впитывание жира. Водка быстро испаряется при жарке, оставляя воздушную, но плотную текстуру.

Совет: если не хотите использовать алкоголь, попробуйте ледяную воду — она тоже поможет создать лёгкий, хрустящий эффект.

Теперь ваш кляр будет идеальным! Попробуйте эти приёмы, и блюда получатся как в лучших ресторанах.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

