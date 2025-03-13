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Муж с детьми на седьмом небе: тефтели с капустой, которые можно есть вечно

1:56
Еда

Если вам кажется, что вы уже готовили фарш во всех возможных вариантах, спешим вас удивить! Этот рецепт тефтелей с капустой — настоящая находка для тех, кто любит вкусно и полезно поесть. Блюдо получается настолько нежным и насыщенным, что захочется готовить его снова и снова!

Пюре с подливой и тефтелями
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями

Рецептом этого необычного сочетания продуктов поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина. Эти тефтели отлично подойдут как для ужина, так и для сытного обеда на следующий день.

Что понадобится

  • 500 г фарша
  • 100 г риса
  • 1 яйцо
  • 1 луковица
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 700 г квашеной капусты
  • 300 мл воды
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • Соль и специи по вкусу

Как готовить

Подготовка ингредиентов:

  • Отварите рис до полуготовности.
  • Половину лука и чеснок измельчите и добавьте в фарш.
  • К фаршу добавьте рис, яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.

Обжарка:

  • Оставшуюся половину луковицы нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

Формирование блюда:

  • В форму для запекания или жаровню выложите 500 г квашеной капусты.
  • Сформируйте тефтели и уложите их поверх капусты.
  • Сверху добавьте обжаренный лук и оставшуюся часть капусты.

Приготовление заливки:

  • Смешайте воду с томатной пастой, добавьте любимые специи и тщательно размешайте.
  • Полейте этой смесью тефтели с капустой.

Запекание:

  • Разогрейте духовку до 200°C и отправьте форму с тефтелями в духовку на 1 час.

Если вам понравился этот рецепт, попробуйте приготовить его и со свежей капустой — вкус получится немного другим, но не менее потрясающим!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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