Муж с детьми на седьмом небе: тефтели с капустой, которые можно есть вечно

Если вам кажется, что вы уже готовили фарш во всех возможных вариантах, спешим вас удивить! Этот рецепт тефтелей с капустой — настоящая находка для тех, кто любит вкусно и полезно поесть. Блюдо получается настолько нежным и насыщенным, что захочется готовить его снова и снова!
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пюре с подливой и тефтелями
Рецептом этого необычного сочетания продуктов поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина. Эти тефтели отлично подойдут как для ужина, так и для сытного обеда на следующий день.
Что понадобится
500 г фарша
100 г риса
1 яйцо
1 луковица
2-3 зубчика чеснока
700 г квашеной капусты
300 мл воды
1-2 ст. л. томатной пасты
Соль и специи по вкусу
Как готовить
Подготовка ингредиентов:
Отварите рис до полуготовности.
Половину лука и чеснок измельчите и добавьте в фарш.
К фаршу добавьте рис, яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.
Обжарка:
Оставшуюся половину луковицы нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
Формирование блюда:
В форму для запекания или жаровню выложите 500 г квашеной капусты.
Сформируйте тефтели и уложите их поверх капусты.
Сверху добавьте обжаренный лук и оставшуюся часть капусты.
Приготовление заливки:
Смешайте воду с томатной пастой, добавьте любимые специи и тщательно размешайте.
Полейте этой смесью тефтели с капустой.
Запекание:
Разогрейте духовку до 200°C и отправьте форму с тефтелями в духовку на 1 час.
Если вам понравился этот рецепт, попробуйте приготовить его и со свежей капустой — вкус получится немного другим, но не менее потрясающим!
Уточнения
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.