Муж с детьми на седьмом небе: тефтели с капустой, которые можно есть вечно

1:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам кажется, что вы уже готовили фарш во всех возможных вариантах, спешим вас удивить! Этот рецепт тефтелей с капустой — настоящая находка для тех, кто любит вкусно и полезно поесть. Блюдо получается настолько нежным и насыщенным, что захочется готовить его снова и снова!

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пюре с подливой и тефтелями

Рецептом этого необычного сочетания продуктов поделилась кулинарный блогер Наталья Калнина. Эти тефтели отлично подойдут как для ужина, так и для сытного обеда на следующий день.

Что понадобится

500 г фарша

100 г риса

1 яйцо

1 луковица

2-3 зубчика чеснока

700 г квашеной капусты

300 мл воды

1-2 ст. л. томатной пасты

Соль и специи по вкусу

Как готовить

Подготовка ингредиентов:

Отварите рис до полуготовности.

Половину лука и чеснок измельчите и добавьте в фарш.

К фаршу добавьте рис, яйцо, соль и перец, тщательно перемешайте.

Обжарка:

Оставшуюся половину луковицы нарежьте и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

Формирование блюда:

В форму для запекания или жаровню выложите 500 г квашеной капусты.

Сформируйте тефтели и уложите их поверх капусты.

Сверху добавьте обжаренный лук и оставшуюся часть капусты.

Приготовление заливки:

Смешайте воду с томатной пастой, добавьте любимые специи и тщательно размешайте.

Полейте этой смесью тефтели с капустой.

Запекание:

Разогрейте духовку до 200°C и отправьте форму с тефтелями в духовку на 1 час.

Если вам понравился этот рецепт, попробуйте приготовить его и со свежей капустой — вкус получится немного другим, но не менее потрясающим!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

