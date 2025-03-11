Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие кулинары совершают грубую ошибку при приготовлении мяса по-французски — нарезают картофель кружочками. Однако такой способ не позволяет блюду раскрыть свой вкус в полной мере.

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Почему лучше использовать тёртый картофель?

Лучше впитывает соки - во время запекания тёртая картошка впитывает мясной и луковый соки, делая блюдо более сочным.

- во время запекания тёртая картошка впитывает мясной и луковый соки, делая блюдо более сочным. Пропитывается майонезом - картофель не остаётся сухим, а становится нежным и насыщенным вкусом.

- картофель не остаётся сухим, а становится нежным и насыщенным вкусом. Лучшая текстура — блюдо получается воздушным и мягким, а не с пересохшими ломтиками картофеля.

Как правильно готовить мясо по-французски?

Измельчите картофель на тёрке. Выложите его первым слоем в форму для запекания. Добавьте майонез — он равномерно распределится по картофелю. Далее выкладывайте лук, мясо и сыр. Запекайте до румяной корочки.

Теперь ваше мясо по-французски станет намного сочнее и вкуснее! Попробуйте этот метод — результат вас удивит.

Уточнения

Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.



