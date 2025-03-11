Многие кулинары совершают грубую ошибку при приготовлении мяса по-французски — нарезают картофель кружочками. Однако такой способ не позволяет блюду раскрыть свой вкус в полной мере.
Теперь ваше мясо по-французски станет намного сочнее и вкуснее! Попробуйте этот метод — результат вас удивит.
Мясо по-французски («Мясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Александра Трусова кардинально изменила образ, проведя 12 часов в салоне! Поклонники восхищены её новым стилем, а впереди — важное событие в мире спорта.