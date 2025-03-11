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Мясо по-французски, которое все будут хвалить: измените всего один шаг

1:05
Еда

Многие кулинары совершают грубую ошибку при приготовлении мяса по-французски — нарезают картофель кружочками. Однако такой способ не позволяет блюду раскрыть свой вкус в полной мере.

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Почему лучше использовать тёртый картофель?

  • Лучше впитывает соки - во время запекания тёртая картошка впитывает мясной и луковый соки, делая блюдо более сочным.
  • Пропитывается майонезом - картофель не остаётся сухим, а становится нежным и насыщенным вкусом.
  • Лучшая текстура — блюдо получается воздушным и мягким, а не с пересохшими ломтиками картофеля.

Как правильно готовить мясо по-французски?

  1. Измельчите картофель на тёрке.
  2. Выложите его первым слоем в форму для запекания.
  3. Добавьте майонез — он равномерно распределится по картофелю.
  4. Далее выкладывайте лук, мясо и сыр.
  5. Запекайте до румяной корочки.

Теперь ваше мясо по-французски станет намного сочнее и вкуснее! Попробуйте этот метод — результат вас удивит.

Уточнения

Мясо по-французскиМясо по-капитански», «Дипломат», «По-домашнему» или «Сюрприз») — блюдо русской кухни, приготовленное из слоёв мяса (первоначально телятина, позднее также свинина или говядина), картофеля и сыра.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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