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Как улучшить вкус и текстуру котлет? Простая замена, которая вас удивит

1:15
Еда

Оказывается, можно сделать котлеты ещё вкуснее и нежнее, просто добавив в фарш не привычный хлеб, а… крекеры! Это не только придаст интересную вкусовую нотку, но и улучшит текстуру блюда.

Котлеты
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Почему крекеры лучше, чем хлеб?

  • Дают котлетам воздушность и мягкость.
  • Лучше впитывают влагу, удерживая сок внутри.
  • Добавляют лёгкую хрустящую нотку в структуру фарша.
  • Упрощают процесс приготовления — не нужно заранее замачивать и отжимать хлеб.

Как правильно добавлять крекеры в фарш?

Приготовьте основу:

  • Разбейте 1 яйцо и смешайте с 3 ст. ложками молока.
  • Добавьте любимые специи.
  • Разломайте 6 небольших крекеров и высыпьте в смесь.
  • Оставьте на несколько минут, пока печенье размягчится.

Добавьте в фарш:

  • Введите крекерную смесь в 500 г фарша (куриного, свиного, говяжьего).
  • Хорошо перемешайте, сформируйте котлеты.

Обжарьте:

  • Готовьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

Результат — невероятно мягкие, сочные и ароматные котлеты, которые разлетятся со стола вмиг!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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