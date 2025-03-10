Как улучшить вкус и текстуру котлет? Простая замена, которая вас удивит

Оказывается, можно сделать котлеты ещё вкуснее и нежнее, просто добавив в фарш не привычный хлеб, а… крекеры! Это не только придаст интересную вкусовую нотку, но и улучшит текстуру блюда.
Приготовьте основу:
Добавьте в фарш:
Обжарьте:
Результат — невероятно мягкие, сочные и ароматные котлеты, которые разлетятся со стола вмиг!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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