Как улучшить вкус и текстуру котлет? Простая замена, которая вас удивит

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Оказывается, можно сделать котлеты ещё вкуснее и нежнее, просто добавив в фарш не привычный хлеб, а… крекеры! Это не только придаст интересную вкусовую нотку, но и улучшит текстуру блюда.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Почему крекеры лучше, чем хлеб?

Дают котлетам воздушность и мягкость.

Лучше впитывают влагу, удерживая сок внутри.

Добавляют лёгкую хрустящую нотку в структуру фарша.

Упрощают процесс приготовления — не нужно заранее замачивать и отжимать хлеб.

Как правильно добавлять крекеры в фарш?

Приготовьте основу:

Разбейте 1 яйцо и смешайте с 3 ст. ложками молока.

Добавьте любимые специи.

Разломайте 6 небольших крекеров и высыпьте в смесь.

Оставьте на несколько минут, пока печенье размягчится.

Добавьте в фарш:

Введите крекерную смесь в 500 г фарша (куриного, свиного, говяжьего).

Хорошо перемешайте, сформируйте котлеты.

Обжарьте:

Готовьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

Результат — невероятно мягкие, сочные и ароматные котлеты, которые разлетятся со стола вмиг!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

