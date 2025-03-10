Маркетинговый обман: 3 кухонных устройства, которые вам точно не нужны

Сегодня кажется, что всё для кухни уже придумано, но маркетологи продолжают предлагать новые "революционные" гаджеты, которые на самом деле не несут никакой пользы. Разбираем три самых бесполезных кухонных устройства, которые выглядят эффектно, но совершенно не нужны.
Как это работает:
Почему это не нужно:
Как это работает:
Почему это не нужно:
Как это работает:
Почему это не нужно:
Многие кухонные гаджеты — просто маркетинговые уловки. Они не облегчают готовку, а только захламляют пространство. Перед покупкой всегда спрашивайте себя: "А могу ли я сделать это обычным способом?" Если да, то, скорее всего, гаджет вам не нужен.
Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria — кухонное искусство, от culina — «кухня»), также пова́ренное иску́сство — человеческая деятельность по приготовлению пищи.
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