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Маркетинговый обман: 3 кухонных устройства, которые вам точно не нужны

1:44
Еда

Сегодня кажется, что всё для кухни уже придумано, но маркетологи продолжают предлагать новые "революционные" гаджеты, которые на самом деле не несут никакой пользы. Разбираем три самых бесполезных кухонных устройства, которые выглядят эффектно, но совершенно не нужны.

Приготовление пищи на индукционной печи
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Приготовление пищи на индукционной печи

1. Приспособление для чистки варёных яиц

Как это работает:

  • Яйцо кладут в небольшой контейнер, добавляют воду, закрывают крышкой и встряхивают.
  • Обещается, что скорлупа треснет и легко отойдёт.

Почему это не нужно:

  • Слишком сильные удары — и скорлупа вонзается в белок.
  • Вручную чистить яйца намного быстрее и без лишних хлопот.

2. Измельчитель для мяса в виде когтей

Как это работает:

  • На руки надеваются пластиковые или металлические "когти", которыми нужно рвать приготовленное мясо на волокна.

Почему это не нужно:

  • Если мясо хорошо приготовлено, его легко разобрать вилкой или руками.
  • Занимает место на кухне, но не даёт реальной пользы.

3. Ситечко для консервов

Как это работает:

  • Маленькое пластиковое ситечко, которое накрывает консервную банку и помогает слить жидкость.

Почему это не нужно:

  • Точно так же можно слить жидкость, слегка приоткрыв крышку.
  • Если крышка снята полностью, просто наклоните банку, удерживая её ложкой или рукой.

Многие кухонные гаджеты — просто маркетинговые уловки. Они не облегчают готовку, а только захламляют пространство. Перед покупкой всегда спрашивайте себя: "А могу ли я сделать это обычным способом?" Если да, то, скорее всего, гаджет вам не нужен.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria — кухонное искусство, от culina — «кухня»), также пова́ренное иску́сство — человеческая деятельность по приготовлению пищи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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