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Иностранцы в шоке от русской кухни — эти блюда останутся для них загадкой

1:46
Еда

Некоторые блюда русской кухни вызывают у иностранцев настоящий культурный шок. Хотя они приготовлены из простых ингредиентов, сочетание продуктов и вкусов для многих кажется странным.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Гречневая каша: любовь или непонимание?

Гречка — это суперфуд, богатый белком, клетчаткой и микроэлементами. В России она привычна и любима, но многие иностранцы не могут понять её вкуса. Особенно это касается американцев и европейцев, которые с трудом воспринимают её текстуру и аромат.

Но не всё так однозначно! В Японии, Китае, Вьетнаме и Франции гречка постепенно набирает популярность. Например, японцы используют гречневую муку для лапши соба, а французы готовят блины галеты.

Окрошка — блюдо, которое пугает весь мир

Если гречка вызывает недоумение, то окрошка — настоящий гастрономический ужас для иностранцев. Европейцы и американцы в шоке, когда узнают, что в холодный суп кладут:

  • Колбасу или мясо
  • Огурцы
  • Картошку
  • Сметану
  • А главное — квас или кефир

Для многих сочетание хлебного напитка с мясом и овощами кажется абсурдным. Даже те, кто пробовал окрошку, часто зарекаются есть её снова. Некоторые называют её "похмельным блюдом", которое может понравиться только после бурной вечеринки.

Русская кухня: удивляет, но не оставляет равнодушными

Хотя иностранцы порой не понимают нашу еду, у русской кухни есть свои поклонники по всему миру. Гречка медленно, но уверенно завоёвывает Европу и Азию, а вот окрошка остаётся загадкой, понятной только нам.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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