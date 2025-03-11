Иностранцы в шоке от русской кухни — эти блюда останутся для них загадкой

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые блюда русской кухни вызывают у иностранцев настоящий культурный шок. Хотя они приготовлены из простых ингредиентов, сочетание продуктов и вкусов для многих кажется странным.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Гречневая каша: любовь или непонимание?

Гречка — это суперфуд, богатый белком, клетчаткой и микроэлементами. В России она привычна и любима, но многие иностранцы не могут понять её вкуса. Особенно это касается американцев и европейцев, которые с трудом воспринимают её текстуру и аромат.

Но не всё так однозначно! В Японии, Китае, Вьетнаме и Франции гречка постепенно набирает популярность. Например, японцы используют гречневую муку для лапши соба, а французы готовят блины галеты.

Окрошка — блюдо, которое пугает весь мир

Если гречка вызывает недоумение, то окрошка — настоящий гастрономический ужас для иностранцев. Европейцы и американцы в шоке, когда узнают, что в холодный суп кладут:

Колбасу или мясо

Огурцы

Картошку

Сметану

А главное — квас или кефир

Для многих сочетание хлебного напитка с мясом и овощами кажется абсурдным. Даже те, кто пробовал окрошку, часто зарекаются есть её снова. Некоторые называют её "похмельным блюдом", которое может понравиться только после бурной вечеринки.

Русская кухня: удивляет, но не оставляет равнодушными

Хотя иностранцы порой не понимают нашу еду, у русской кухни есть свои поклонники по всему миру. Гречка медленно, но уверенно завоёвывает Европу и Азию, а вот окрошка остаётся загадкой, понятной только нам.

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

