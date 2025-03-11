Иностранцы в шоке от русской кухни — эти блюда останутся для них загадкой

Некоторые блюда русской кухни вызывают у иностранцев настоящий культурный шок. Хотя они приготовлены из простых ингредиентов, сочетание продуктов и вкусов для многих кажется странным.
Гречка — это суперфуд, богатый белком, клетчаткой и микроэлементами. В России она привычна и любима, но многие иностранцы не могут понять её вкуса. Особенно это касается американцев и европейцев, которые с трудом воспринимают её текстуру и аромат.
Но не всё так однозначно! В Японии, Китае, Вьетнаме и Франции гречка постепенно набирает популярность. Например, японцы используют гречневую муку для лапши соба, а французы готовят блины галеты.
Если гречка вызывает недоумение, то окрошка — настоящий гастрономический ужас для иностранцев. Европейцы и американцы в шоке, когда узнают, что в холодный суп кладут:
Для многих сочетание хлебного напитка с мясом и овощами кажется абсурдным. Даже те, кто пробовал окрошку, часто зарекаются есть её снова. Некоторые называют её "похмельным блюдом", которое может понравиться только после бурной вечеринки.
Хотя иностранцы порой не понимают нашу еду, у русской кухни есть свои поклонники по всему миру. Гречка медленно, но уверенно завоёвывает Европу и Азию, а вот окрошка остаётся загадкой, понятной только нам.
Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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