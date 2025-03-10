5 русских блюд, которые вошли в мировые рейтинги гастрономии

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие традиционные русские блюда давно нашли поклонников за границей. Некоторые из них настолько популярны, что попадают в мировые рейтинги лучших блюд. Рассказываем о 5 кулинарных хитах, которые иностранцы готовы есть постоянно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

1. Сырники — лучший десерт по версии мира

В 2015 году сырники попали в топ-25 лучших десертов планеты. Это неудивительно: нежные, воздушные и ароматные, они напоминают нечто среднее между панкейками и творожными оладьями. За границей их часто подают с мёдом, йогуртом или свежими ягодами.

2. Блины — русская версия крепов

Классическое русское блюдо завоевало сердца гурманов по всему миру. Особенно популярны блины с джемом, вареньем или свежими фруктами. Их часто сравнивают с французскими крепами, но признают, что наши блины — это нечто особенное.

3. Бефстроганов — мясное блюдо, покорившее Европу

Этот рецепт, созданный ещё в XIX веке, разошёлся по всему миру. В ресторанах Франции и США можно встретить beef Stroganoff в меню, где его подают с картофельным пюре, рисом или пастой.

4. Борщ — король супов

Борщ — одна из самых узнаваемых русских кулинарных визиток. В Чехии, Польше и Германии его подают в кафе и ресторанах, а в США суп вошёл в моду благодаря иммигрантам из Восточной Европы.

5. Кабачковая икра — неожиданный хит

Не только борщ и бефстроганов заслужили признание! Многие иностранцы обожают кабачковую икру, называя её "russian squash caviar". Её любят за мягкую текстуру, насыщенный вкус и универсальность — можно намазывать на хлеб, есть как гарнир или добавлять в блюда.

Уточнения

Гастроно́мия (фр. gastronomie, от др.-греч. γαστήρ — «желудок» и νομός — «закон, обычай») — наука, изучающая связь между культурой и пищей.

