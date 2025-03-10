Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь

ТОП-5 блюд, которые бесподобно готовили только советские бабушки

Еда

Советские бабушки были настоящими кулинарными волшебницами.

Жареные пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жареные пирожки

Они умели из простых продуктов приготовить вкусные и сытные блюда, рецепты которых передавались из поколения в поколение. Вот 5 легендарных угощений, которые помнят все, кто вырос в СССР!

1. Яичница в хлебе

Гениально простое и сытное блюдо: из куска белого хлеба вырезался круг, в который вбивали яйцо и жарили на сливочном масле.

Хрустящий хлеб, нежный желток — идеальный завтрак у бабушки!

2. Котлеты "по-домашнему"

И эти котлеты - не те, что в столовой! Бабушкины были сочные, пышные и ароматные. Фарш смешивали с хлебом, размоченным в молоке, луком и специями, а потом обжаривали до румяной корочки.

3. Манник на кефире

Самый популярный бабушкин пирог — без дрожжей и возни с тестом. Манка, кефир, сахар, яйца — и в духовку!

Получался мягкий, пышный и вкусный десерт.

4. Макароны "по-флотски"

Простое, но вкусное блюдо: макароны смешивали с обжаренным луком и тушёнкой (фаршем).

У бабушек всегда получались самые вкусные, потому что готовились с любовью.

5. Жареные пирожки с картошкой

Воздушное дрожжевое тесто, начинка из картофельного пюре и золотистая хрустящая корочка.

Их всегда было много, и пахли они любовью и счастьем

Эти блюда были простыми, но незабываемыми. Именно бабушки готовили с душой, и вкус их еды запомнился на всю жизнь. Это не просто еда, это воспоминания о детстве, о теплых бабушкиных руках и уютной кухне.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Шоу-бизнес
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины Аудио 
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Красота и стиль
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня Аудио 
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер Браки вершатся не только на небесах, но и в суде: история знаменитых разводов Сергей Лебедев Москва получает возможность работать с США и Израилем над созданием государства алавитов в Сирии Любовь Степушова
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Тренируетесь годами, а вес на штанге не растёт? 10 тактик, которые используют самые сильные люди в мире
"Умный свет" против полярной ночи: учёные нашли способ бороться с её последствиями
Водители не верят, но это факт: 4x4 зимой не всегда лучше
Розы в саду — не только красиво, но и умно: идеальный дизайн клумбы на вашем участке
Спортивный позор века: как сборная Норвегии попалась на махинациях в Тронхейме
Гости будут умолять о рецепте: этот торт — главный хит любого застолья
Эта привычка вашей собаки продлевает ей жизнь — и вот почему
Не выбрасывайте картон! Этот столик из трубок удивит даже самых искушённых
Древние ледники изменили Землю — вот как они повлияли на жизнь
Собчак анонсировала свадьбу Шамана и Мизулиной с Басковым в роли ведущего
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.