ТОП-5 блюд, которые бесподобно готовили только советские бабушки

Советские бабушки были настоящими кулинарными волшебницами.
Они умели из простых продуктов приготовить вкусные и сытные блюда, рецепты которых передавались из поколения в поколение. Вот 5 легендарных угощений, которые помнят все, кто вырос в СССР!
1. Яичница в хлебе
Гениально простое и сытное блюдо: из куска белого хлеба вырезался круг, в который вбивали яйцо и жарили на сливочном масле.
Хрустящий хлеб, нежный желток — идеальный завтрак у бабушки!
2. Котлеты "по-домашнему"
И эти котлеты - не те, что в столовой! Бабушкины были сочные, пышные и ароматные. Фарш смешивали с хлебом, размоченным в молоке, луком и специями, а потом обжаривали до румяной корочки.
3. Манник на кефире
Самый популярный бабушкин пирог — без дрожжей и возни с тестом. Манка, кефир, сахар, яйца — и в духовку!
Получался мягкий, пышный и вкусный десерт.
4. Макароны "по-флотски"
Простое, но вкусное блюдо: макароны смешивали с обжаренным луком и тушёнкой (фаршем).
У бабушек всегда получались самые вкусные, потому что готовились с любовью.
5. Жареные пирожки с картошкой
Воздушное дрожжевое тесто, начинка из картофельного пюре и золотистая хрустящая корочка.
Их всегда было много, и пахли они любовью и счастьем
Эти блюда были простыми, но незабываемыми. Именно бабушки готовили с душой, и вкус их еды запомнился на всю жизнь. Это не просто еда, это воспоминания о детстве, о теплых бабушкиных руках и уютной кухне.
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