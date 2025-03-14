Пышный, хрустящий, идеальный – рецепт кляра, который всё исправит

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Кляр для отбивных — это не просто тесто, а ключ к идеальной корочке, которая запечатывает внутри всю сочность мяса. Даже самая сухая куриная грудка в правильном кляре становится нежной и мягкой. Главное — выбрать удачное сочетание ингредиентов и соблюдать технологию приготовления.

Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Куриное филе в кляре

Классический кляр — это яичная смесь с жидкостью и мукой. Однако есть и другой способ панировки, когда кусочки мяса сначала обмакивают в смесь желтков с жидкостью (лезьон), затем обваливают в муке и, наконец, погружают в взбитые белки. В этом рецепте мы расскажем, как сделать кляр, который создаст идеальную корочку, без лишней возни.

Что понадобится для идеального кляра

Яйца — они создают воздушность и связывают ингредиенты.

Молоко — придает тесту нежность.

Мука — загущает смесь, обеспечивая плотное сцепление с мясом.

Соль и черный перец — базовые специи, но можно добавить и другие приправы, например, мускатный орех или прованские травы.

Пошаговый рецепт

Подготовка муки

Просейте муку через сито, чтобы удалить возможные комочки и насытить ее кислородом. Разделение яиц

Аккуратно отделите белки от желтков. Миска для белков должна быть абсолютно сухой и чистой. Подогрев молока

Молоко слегка подогрейте (не кипятите!) и соедините с желтками, солью и перцем. Взбейте венчиком до однородности. Смешивание с мукой

Постепенно вливайте желтково-молочную смесь в муку, энергично размешивая венчиком. Взбивание белков

Взбейте белки до устойчивой пены. Аккуратно введите их в кляр лопаткой, перемешивая движениями снизу вверх. Готово!

Теперь можно обмакивать в кляр мясо и отправлять на сковороду. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Как улучшить кляр

Замените молоко на сметану — получится более плотный кляр.

Добавьте газированную воду — тесто будет воздушным и легким.

Немного крахмала в муку сделает корочку особенно хрустящей.

Для пикантности добавьте в тесто горчицу или соевый соус.

Уточнения

Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку.



