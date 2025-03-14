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Пышный, хрустящий, идеальный – рецепт кляра, который всё исправит

2:22
Еда

Кляр для отбивных — это не просто тесто, а ключ к идеальной корочке, которая запечатывает внутри всю сочность мяса. Даже самая сухая куриная грудка в правильном кляре становится нежной и мягкой. Главное — выбрать удачное сочетание ингредиентов и соблюдать технологию приготовления.

Куриное филе в кляре
Фото: openverse.org by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куриное филе в кляре

Классический кляр — это яичная смесь с жидкостью и мукой. Однако есть и другой способ панировки, когда кусочки мяса сначала обмакивают в смесь желтков с жидкостью (лезьон), затем обваливают в муке и, наконец, погружают в взбитые белки. В этом рецепте мы расскажем, как сделать кляр, который создаст идеальную корочку, без лишней возни.

Что понадобится для идеального кляра

  • Яйца — они создают воздушность и связывают ингредиенты.
  • Молоко — придает тесту нежность.
  • Мука — загущает смесь, обеспечивая плотное сцепление с мясом.
  • Соль и черный перец — базовые специи, но можно добавить и другие приправы, например, мускатный орех или прованские травы.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовка муки
    Просейте муку через сито, чтобы удалить возможные комочки и насытить ее кислородом.

  2. Разделение яиц
    Аккуратно отделите белки от желтков. Миска для белков должна быть абсолютно сухой и чистой.

  3. Подогрев молока
    Молоко слегка подогрейте (не кипятите!) и соедините с желтками, солью и перцем. Взбейте венчиком до однородности.

  4. Смешивание с мукой
    Постепенно вливайте желтково-молочную смесь в муку, энергично размешивая венчиком.

  5. Взбивание белков
    Взбейте белки до устойчивой пены. Аккуратно введите их в кляр лопаткой, перемешивая движениями снизу вверх.

  6. Готово!
    Теперь можно обмакивать в кляр мясо и отправлять на сковороду. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.

Как улучшить кляр

  • Замените молоко на сметану — получится более плотный кляр.
  • Добавьте газированную воду — тесто будет воздушным и легким.
  • Немного крахмала в муку сделает корочку особенно хрустящей.
  • Для пикантности добавьте в тесто горчицу или соевый соус.

Уточнения

Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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