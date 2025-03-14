Пышный, хрустящий, идеальный – рецепт кляра, который всё исправит

Кляр для отбивных — это не просто тесто, а ключ к идеальной корочке, которая запечатывает внутри всю сочность мяса. Даже самая сухая куриная грудка в правильном кляре становится нежной и мягкой. Главное — выбрать удачное сочетание ингредиентов и соблюдать технологию приготовления.
Классический кляр — это яичная смесь с жидкостью и мукой. Однако есть и другой способ панировки, когда кусочки мяса сначала обмакивают в смесь желтков с жидкостью (лезьон), затем обваливают в муке и, наконец, погружают в взбитые белки. В этом рецепте мы расскажем, как сделать кляр, который создаст идеальную корочку, без лишней возни.
Подготовка муки
Просейте муку через сито, чтобы удалить возможные комочки и насытить ее кислородом.
Разделение яиц
Аккуратно отделите белки от желтков. Миска для белков должна быть абсолютно сухой и чистой.
Подогрев молока
Молоко слегка подогрейте (не кипятите!) и соедините с желтками, солью и перцем. Взбейте венчиком до однородности.
Смешивание с мукой
Постепенно вливайте желтково-молочную смесь в муку, энергично размешивая венчиком.
Взбивание белков
Взбейте белки до устойчивой пены. Аккуратно введите их в кляр лопаткой, перемешивая движениями снизу вверх.
Готово!
Теперь можно обмакивать в кляр мясо и отправлять на сковороду. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки.
Кляр — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку.
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