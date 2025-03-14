Вкуснее, чем в горах Грузии? Готовим идеальные хинкали у себя на кухне

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Настоящие грузинские хинкали — это не просто еда, а целая культура! Секрет сочной начинки и правильного теста знает далеко не каждый, но теперь вы сможете приготовить идеальные хинкали у себя дома.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain хинкали

Что делает хинкали особенными

Сочная начинка - мясо рубится вручную, а не прокручивается через мясорубку.

- мясо рубится вручную, а не прокручивается через мясорубку. Правильное тесто - эластичное, но не слишком мягкое, чтобы выдержать бульон.

- эластичное, но не слишком мягкое, чтобы выдержать бульон. Тонкости приготовления - 15-24 складки на каждом хинкали, чтобы они не раскрылись в кипятке.

Как приготовить идеальные хинкали

Шаг 1. Подготовка начинки

Мелко нарезаем говядину и баранину.

Измельчаем лук в блендере или нарезаем вручную.

Добавляем соль, перец и немного воды, чтобы начинка стала сочной.

Шаг 2. Замешиваем тесто

Соединяем муку, воду и соль, даем тесту отдохнуть 30 минут.

Добавляем муку порционно, замешиваем до эластичности.

Оставляем тесто отдыхать еще 30 минут.

Шаг 3. Формируем хинкали

Делим тесто на кусочки, раскатываем кружки диаметром 12 см.

Кладем ложку начинки в центр, формируем складки (чем больше, тем лучше).

Защипываем и оставляем удобный "хвостик".

Шаг 4. Варка

Вскипятить воду, добавить соль.

Опускать хинкали по одному, варить 12-15 минут, аккуратно помешивая.

Готовые хинкали достать шумовкой, посыпать черным перцем.

Как правильно есть хинкали

Хинкали едят руками, держа за "хвостик", надкусывая и выпивая ароматный бульон. Сам "хвостик" традиционно оставляют на тарелке.

Уточнения

Хинка́ли — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.



