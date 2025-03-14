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Вкуснее, чем в горах Грузии? Готовим идеальные хинкали у себя на кухне

1:54
Еда

Настоящие грузинские хинкали — это не просто еда, а целая культура! Секрет сочной начинки и правильного теста знает далеко не каждый, но теперь вы сможете приготовить идеальные хинкали у себя дома.

хинкали
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
хинкали

Что делает хинкали особенными

  • Сочная начинка - мясо рубится вручную, а не прокручивается через мясорубку.
  • Правильное тесто - эластичное, но не слишком мягкое, чтобы выдержать бульон.
  • Тонкости приготовления - 15-24 складки на каждом хинкали, чтобы они не раскрылись в кипятке.

Как приготовить идеальные хинкали

Шаг 1. Подготовка начинки

  • Мелко нарезаем говядину и баранину.
  • Измельчаем лук в блендере или нарезаем вручную.
  • Добавляем соль, перец и немного воды, чтобы начинка стала сочной.

Шаг 2. Замешиваем тесто

  • Соединяем муку, воду и соль, даем тесту отдохнуть 30 минут.
  • Добавляем муку порционно, замешиваем до эластичности.
  • Оставляем тесто отдыхать еще 30 минут.

Шаг 3. Формируем хинкали

  • Делим тесто на кусочки, раскатываем кружки диаметром 12 см.
  • Кладем ложку начинки в центр, формируем складки (чем больше, тем лучше).
  • Защипываем и оставляем удобный "хвостик".

Шаг 4. Варка

  • Вскипятить воду, добавить соль.
  • Опускать хинкали по одному, варить 12-15 минут, аккуратно помешивая.
  • Готовые хинкали достать шумовкой, посыпать черным перцем.

Как правильно есть хинкали

Хинкали едят руками, держа за "хвостик", надкусывая и выпивая ароматный бульон. Сам "хвостик" традиционно оставляют на тарелке.

Уточнения

Хинка́ли — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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