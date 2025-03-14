Вкуснее, чем в горах Грузии? Готовим идеальные хинкали у себя на кухне
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Настоящие грузинские хинкали — это не просто еда, а целая культура! Секрет сочной начинки и правильного теста знает далеко не каждый, но теперь вы сможете приготовить идеальные хинкали у себя дома.
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
хинкали
Что делает хинкали особенными
- Сочная начинка - мясо рубится вручную, а не прокручивается через мясорубку.
- Правильное тесто - эластичное, но не слишком мягкое, чтобы выдержать бульон.
- Тонкости приготовления - 15-24 складки на каждом хинкали, чтобы они не раскрылись в кипятке.
Как приготовить идеальные хинкали
Шаг 1. Подготовка начинки
- Мелко нарезаем говядину и баранину.
- Измельчаем лук в блендере или нарезаем вручную.
- Добавляем соль, перец и немного воды, чтобы начинка стала сочной.
Шаг 2. Замешиваем тесто
- Соединяем муку, воду и соль, даем тесту отдохнуть 30 минут.
- Добавляем муку порционно, замешиваем до эластичности.
- Оставляем тесто отдыхать еще 30 минут.
Шаг 3. Формируем хинкали
- Делим тесто на кусочки, раскатываем кружки диаметром 12 см.
- Кладем ложку начинки в центр, формируем складки (чем больше, тем лучше).
- Защипываем и оставляем удобный "хвостик".
Шаг 4. Варка
- Вскипятить воду, добавить соль.
- Опускать хинкали по одному, варить 12-15 минут, аккуратно помешивая.
- Готовые хинкали достать шумовкой, посыпать черным перцем.
Как правильно есть хинкали
Хинкали едят руками, держа за "хвостик", надкусывая и выпивая ароматный бульон. Сам "хвостик" традиционно оставляют на тарелке.
Уточнения
Хинка́ли — блюдо грузинской кухни из горных областей Пшави, Мтиулети и Хевсурети в Грузии, получившее распространение в других районах Кавказа и по всему бывшему СССР.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру