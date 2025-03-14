Как приготовить овощное рагу, чтобы оно получилось насыщенным и ароматным

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощное рагу с баклажанами и картошкой — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое легко приготовить в сезон свежих овощей. Оно может стать как самостоятельным обедом, так и отличным гарниром к мясу или рыбе. В сочетании с ароматными травами и специями рагу приобретает насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рагу

Почему стоит попробовать этот рецепт

Простые и доступные ингредиенты.

Богатый овощной вкус с нотками сладости и легкой остроты.

Готовится в одной кастрюле — минимум грязной посуды!

Подходит для постного меню, вегетарианцев и любителей ЗОЖ.

Как приготовить овощное рагу

Шаг 1. Подготовка баклажанов

Нарезаем баклажаны крупными кубиками и замачиваем в подсоленной воде на 30 минут, чтобы убрать возможную горечь. Затем промываем и обсушиваем.

Шаг 2. Подготовка картофеля

Нарезаем клубни на 6 частей, заливаем водой и оставляем на 20 минут, чтобы убрать лишний крахмал. Затем обсушиваем.

Шаг 3. Обжарка лука

В казане или кастрюле с толстым дном разогреваем масло, обжариваем лук полукольцами 8-10 минут до прозрачности.

Шаг 4. Добавляем морковь и перец

Нарезаем морковь ломтиками, сладкий перец — кубиками. Обжариваем морковь 5 минут, затем добавляем перец и тушим еще 7 минут.

Шаг 5. Закладываем картошку

Добавляем картофель в кастрюлю, посыпаем специями, кладем лавровый лист, аккуратно перемешиваем и тушим под крышкой 10-15 минут.

Шаг 6. Вводим зелень и чеснок

Измельчаем чеснок, нарезаем зелень, подготавливаем помидоры, нарезав их тонкими пластинками.

Шаг 7. Финальный этап

Добавляем в кастрюлю баклажаны, помидоры и чеснок, посыпаем зеленью и тушим под крышкой еще 10-15 минут.

Советы по приготовлению

Можно добавить кабачки, капусту или фасоль для разнообразия вкуса.

При подаче можно посыпать свежей зеленью или подать с ложкой сметаны.

Отлично сочетается с курицей или запеченной рыбой.

Уточнения

Рагу́ — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд. Впервые упоминается уже у Радищева.



